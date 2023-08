Aggredisce gli agenti che fanno irruzione in casa: uomo ferito da un colpo di pistola​

Un uomo è rimasto ferito ad un fianco dopo essere stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco esploso da un agente di polizia. Il fatto è avvenuto ieri sera all'interno di una abitazione in via Antonimina nel quartiere Anagnina a Roma. I poliziotti del commissariato Romanina erano intervenuti dopo una serie di telefonate al 112 da parte degli inquilini che segnalavano lamenti e rumori provenire dall'appartamento.

Gli agenti, una volta entrati, hanno visto l'uomo avvicinarsi in modo minaccioso e dopo avere intimato più volte l'alt, uno di loro ha sparato colpendolo al fianco. Il ferito, risultato poi essere il proprietario dell'appartamento, è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni sono stabili. Sul posto la scientifica per i rilievi e indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA