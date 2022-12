Lazio, oggi il candidato del centrodestra: Rocca in pole, in rosa anche Procaccini e Rampelli

di Lorena Loiacono

Si saprà oggi il nome del candidato del centro destra alle elezioni regionali del Lazio. In pole c'è Rocca, dalla Croce Rossa. L'attesa è alta perché la riserva si sarebbe dovuta sciogliere due giorni fa, durante la manifestazione per il decennale di Fratelli d'Italia. Almeno così era stato assicurato, anche per calmare gli animi tra gli alleati che spingevano per avere un nome e avviare quanto prima la campagna elettorale. Era stata soprattutto la Lega a sollecitare FdI per arrivare a un candidato il prima possibile. Visto che il Lazio andrà al volo il 12 e 13 febbraio: mancano poche settimane, con le feste natalizie di mezzo. Poco tempo, considerando che il centrosinistra è già partito con D'Amato. Ma l'attesa è slittata e oggi, come annunciato dalla premier Meloni, arriverà la scelta: «Chiaramente l'indicazione del candidato alle regionali spetta a Fdi - ha spiegato Giorgia Meloni - tengo molto anche al fatto che ci sia un nome condiviso dagli alleati».



