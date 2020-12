Shopping selvaggio? Ecco strade a “numero chiuso” e steward

Nuova stretta sul Natale, tra controlli a tappeto e nuovi orari: il Governo sta pensando a nuove limitazioni per i ristoranti e ad anticipare il coprifuoco mentre a Roma la prefettura sta studiando un piano mirato per chiudere piazze e strade, limitare gli accessi in Centro ed evitare possibili fonti di contagi.



LA STRATEGIA La Prefettura metterà campo almeno mille uomini su strada, nel fine settimana, ma anche controlli e monitoraggi ogni giorno nei punti più critici della città per chiudere e contingentare gli accessi.



NUMERO CHIUSO Come accaduto a Fontana di Trevi, chiusa dagli agenti domenica sera per la ressa che si era creata, verranno chiuse anche più a lungo piazze e luoghi di affollamento. Occhi puntati su via del Corso e tutta l’area del Tridente. Ma anche nelle strade dello shopping come Cola di Rienzo, Ottaviano e Candia, Marconi, Appia, Tiburtina e Tuscolana. Arriveranno gli steward anti-covid a contingentare gli accessi.



SHOPPING SOTTO ACCUSA L’appello al rigore dell’assessore regionale alla sanità D’Amato, che ha chiesto di non rischiando la terza ondata per partecipare allo shopping, fa tremare i commercianti del Centro: “la verità è che nei negozi la situazione è assolutamente sotto controllo – sottolinea Gianni Battistoni, storico esercente di via Condotti – noi esercenti stiamo tenendo alta l’attenzione e rispettiamo tutte le precauzioni e il distanziamento. La ressa si crea fuori, nei punti che da anni sono di aggregazione e quindi facilmente individuabili per fare controlli.



LA PROTESTA DEI RISTORANTI Non ci stanno, i ristoratori, “a passare per i nuovi untori” e si schierano contro la possibile chiusura per Natale. «Siamo messi alle strette – denuncia lo storico ristorante Checco dello Scapicollo - ci hanno vietato i licenziamenti per non pagare le disoccupazione, abbiamo anticipato le casse integrazioni, abbiamo sanificato, adeguato i locali e mandato via i clienti per paura dei distanziamenti. E poi vediamo strade strapiene con folle fuori controllo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA