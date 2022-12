Bentornato shopping a Roma: abbigliamento e telefonia trascinano gli acquisti

di Lorena Loiacono

Maglioncini di lana, accessori per il telefonino e prodotti di profumeria. Sono questi i regali più quotati tra i romani, che stanno mettendo i primi pacchetti sotto l’albero di Natale. E il bilancio di questo primo lungo weekend di shopping prenatalizio sembra essere positivo: dopo i primi due giorni di pioggia, infatti, le vie più commerciali di Roma si sono riempite tra acquisti e passeggiate sotto le luci della festa. «Siamo soddisfatti - assicura Gianni Battistoni, presidente dell’Associazione dei commercianti di via Condotti - siamo tornati alle vecchie tradizioni. Dall’8 dicembre possiamo dire di essere entrati nel periodo delle Feste e i romani stanno venendo in Centro, oltre ai turisti che per fortuna sono tornati a Roma».

Soprattutto nei negozi del Centro, infatti, la mancanza di stranieri in visita nella Capitale si faceva sentire. Quest’anno sembra essere tornati al periodo pre-Covid. Ma Roma deve farsi trovare pronta, per questo le associazioni dei commercianti hanno chiesto un’attenzione maggiore nella raccolta dei rifiuti dopo la chiusura, per evitare che le strade del Centro storico, le più visitate anche di sera, si presentino con enormi sacchi della spazzatura davanti alle vetrine dopo la chiusura dei negozi. «È stata avviata la nuova raccolta della nettezza urbana - spiega Battistoni - su strade come via Condotti, via Margutta e piazza di Spagna. Entro un’ora dalla chiusura dei negozi la spazzatura viene portata via. Ne va del decoro e dell’immagine della Città». In Centro ieri una folla di persone si è riversata nelle strade in cui le luminarie, da piazza Venezia a via del Corso, hanno scaldato l’atmosfera. Ma nei quartieri il calore del Natale non è stato da meno: dalla ormai classica illuminazione a capanna di via Ugo Ojetti a Talenti agli addobbi di via Tuscolana.



