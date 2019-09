Shaboo, maxi sequestro della droga più potente al mondo: un chilo nascosto in cantina

Giovedì 26 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa 500 euro al grammo. E produce effetti tremendi come la deformazione del viso che per le convulsioni perde quasi forma, attacchi di violenza e raptus improvvisi, allucinazioni, perdita dei bisogni di mangiare di dormire per 36 ore ed infine attacchi cardiaci e respiratori che spesso portano alla morte. È lo shaboo , la potente e micidialeetnica sequestrata ieri dalla sezione per il contrasto al crimine diffuso della squadra mobile della questura capitolina.L'irruzione de in una cantinaartamento a Tor Pignattara, al confine con via del Mandrione, dove due cittadini cinesi la spacciavano a tossicodipendenti romani ed a loro connazionali ha portato alla luce dati allarmanti circa il consumo di shaboo anche a Roma come in altre città italiane. Secondo gli inquirenti, il mercato criminale di quella che la chimica definisce cloridato di metanfetamina, che si presenta sotto forma di sali trasparenti leggermente biancastri, è gestito ormai dalla mafia cinese che attraverso i laboratori clandestini per la raffinazione che si trovano in Giappone, in Thailandia ed nelle Filippine importa la micidiale droga anche in Italia dove ha conquistato la sua egemonia anche nello spaccio al dettaglio. Non più solo venditori di merce contraffatta e sfruttatori della manodopera clandestina nelle sartorie, ma anche affermati e capaci narcotrafficanti senza scrupoli, di una sostanza stupefacente considerata tra le più letali e dannose dalle autorità antidroga mondiali.Le organizzazioni dei narcos asiatici che la importano in Europa sono spesso le stesse che la producono nei laboratori in Asia attivi sin dal 1800. Nella Capitale negli ultimi anni sono stati numerosi i sequestri di shaboo da parte della polizia e carabinieri, avvenuti nei quartieri dove risiedono sud americani e cinesi. Al mercato di piazza Vittorio, tra i banchi di verdura e prodotti etnici importati dal sud est asiatico, sono stati più volte arrestati pusher cinesi e filippini che cedevano dosi di droga sintetica.riproduzione riservata ®