«Sfrattata e senza un tetto a 69 anni, per cacciarmi di casa in 50 tra polizia e carabinieri»

Annamaria Di Pisa, 69 anni da compiere il prossimo 4 giugno, oggi è a Casal Bruciato in solidarietà all'anziana che rischia lo sfratto: e ha raccontato la sua drammatica storia, come scrive l'agenzia Adnkronos. La storia di una donna che non ha un tetto sopra la testa ed è costretta a trovarsi un posto letto da amici e amiche per non dormire in mezzo alla strada e non perdere la dignità. «Mi hanno buttata in mezzo a una strada, sola e senza un posto dove andare

Mi è stata promessa una casa dall'assessore Rosalba Castiglione e ad oggi, dopo 60 anni di lavoro (ho iniziato a 8 anni quando sono rimasta orfana), mi ritrovo a elemosinare posti letto a casa di amici». «Quando sono andata via da Milano, dove per 20 anni ho lavorato come cuoca, sono andata ad abitare insieme a mia suocera disabile in un appartamento in viale della Venezia Giulia 141, a Casal Bertone -

racconta Anna Maria

-. Quando è morta, mi hanno mandato la lettera di sfratto e a settembre del 2018 sono arrivati in 50 tra poliziotti e carabinieri per portarmi via».



«Erano le 7,30 del mattino -

racconta la donna

- non ho aperto e ho chiamato aiuto. I ragazzi di Asia, corsi a scongiurare lo sgombero, hanno provato a impedire l'ingresso nel palazzo delle forze dell'ordine, 4 sono stati arrestati. Mi hanno convinta a uscite con l'inganno, dicendomi che avrei potuto fare ricorso, intanto mi hanno portato in una casa d'accoglienza dove eravamo in 6 in una camera. Mi sono incatenata in Campidoglio, la Castiglione mi ha promesso che mi avrebbe sistemata, avendo passato i 65 anni, ma non posso fare domanda per una casa perché sfrattata. Ora vivo con un'amica, con 429 euro di pensione dopo una vita intera a lavorare».

Giovedì 16 Maggio 2019, 15:25

