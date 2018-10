Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dalla casa dellealla baby doll: dopo il caso delle, asi fa ancora di più e si passa alla ragazza ‘artificiale’ consegnata a casa con un pacco anonimo, per un divertimento che va da una a tre ore. È l’idea venuta a due imprenditori, Walter e Bruno: ne parla oggi il quotidiano online Affaritaliani.«Abbiamo preso spunto da Torino, ma abbiamo trasformato l’idea di un’agenzia che lavora in tutta Italia e dà la possibilità a chiunque di diventarne distributore - hanno detto - il nostro debutto nel settore del doll entertainment è recente, ma abbiamo già avuto una serie di clienti che si sono affezionati al prodotto facendo diverse prenotazioni».I clienti tipo? Non solo, ma anche disabili e, a sorpresa, «. Sono spinte da curiosità, come le coppe che vogliono sperimentare il ‘terzo incomodo’ - dicono i due ideatori - le doll piacciono molto a chi per diversi motivi preferisce non rivolgersi al mercato del sesso a pagamento. C’è chi ce l’ha a casa e interagisce con loro,».Le bambole, prodotte in Cina, hanno le certificazioni di qualità previste dalla legge («È un silicone moderno che non dà effetti allergici», e soprattutto interagiscono: «Emettono un suono chesia quando le tocchi che durante il rapporto, e poi si scaldano», assicurano. Due bionde e una mora sono i modelli più richiesti dall’uomo, mentre, «un bambolotto simile al 90% a un uomo, con un’erezione permanente»., alla modica cifra diper tre ore,per 6 ore,per tutta la notte.