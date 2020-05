Pappano in diretta per l’Aida di Verdi. E poi Fabio Biondi in una serata-Mozart e Ivor Bolton per lo Stabat Mater di Rossini. Dal 21 al 23 maggio 2020

Giovedì 21 ore 17

analizza l'in diretta dalla sua casa londinese. Inizia così la settimana in streaming con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia su www.santacecilia.it e sui canali social dell’Istituzione.- Pappano, Direttore Musicale dell'Accademia, continua l’analisi del capolavoro di- le sue intuizioni sull'arte musicale e teatrale - inciso per Warner Classics nel 2015 con Orchestra e Coro dell’Accademia insieme adun cast stellare guidato da- Pappano antoniopappano.com , sul podio dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, leverà la bacchetta sul(nella versione per orchestra) di Verdi. Protagonista vocale è, interprete della Serenata per tenore, corno e archi, di. Accanto a Bostridge,, primo corno di Santa Cecilia. La seconda parte del concerto sarà interamente dedicata alla Sinfonia n. 5 di- Serata Mozart conche torna a Santa Cecilia nella doppia veste di direttore e di violino solista. Il programma prevede la, scritta dal 22enne Mozart alla fine di un viaggio che l'aveva portato da Mannheim a Parigi, alla ricerca di nuove prospettive professionali. Poi la, composta l’anno seguente alla morte della madre. Nelle parti solistiche,, prima viola solista dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, e lo stesso. Conclude il programma ladirige locapolavoro del compositore pesaresesul podio di Orchestra e Coro di Santa Cecilia. Lo Stabat Mater – tratto da una preghiera di– venne completato nel 1832, anche se, solo dopo numerose revisioni Rossini ne autorizzò una nuova versione che fu eseguita in pubblico il 7 gennaio del 1842. Solisti alcuni dei protagonisti più acclamati sulle scene internazionali, come il soprano, il mezzosoprano, il tenoree il basso