Sessanta anni fa Roma stupiva tutti con le Olimpiadi: ecco il ricordo dei cinque cerchi capitali

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Agosto 2020, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà che le ultime celebrazioni ufficiali per Roma 1960 sono state quelle per il Cinquantenario nel 2010 volute insieme dal Coni, Roma Capitale, Regione Lazio e la “Fondazione Giulio Onesti”. Sarà la nostalgia forse per l’ultimo grande evento di cui Roma ancora sfrutta a 60 anni di distanza le diverse opere pubbliche, non solo sportive, alcune purtroppo non più in buona salute. E quindi se Roma moderna ha il pesante fardello della Roma antica e imperiale, ha anche questo, e tutti i vani tentativi di riproporsi come nei casi più o meno recenti del 2004, 2020 e 2024 non andati a segno sono qui a testimoniarlo. Quella, ricordiamo fu l’ultima vera grande Olimpiade a dimensione umana, andata a buon fine sotto tutti i profili. Pochi i siti ufficiali che la ricordano e che la celebrano. Sicuramente lo faranno alcuni articoli nostalgici che farà comunque bene leggere per tentare di capire e magari attualizzare pur in un momento particolare come questo attuale, dove un’iniezione di fiducia non può che far bene.Dieci anni fa in collaborazione con le testaste sportive nazionali riproponemmo In tutte le edicole allora ancora numerose il dvd de “La Grande Olimpiade” di Romolo Marcellini. Nel retro invece il docufilm “Sul filo di lana” di Leonardo Tiberi. Fu proiettato anche in Piazza del Campidoglio. Per capire cosa furono e che ancora oggi destano non poca emozione. Una buona visione per gli amministratori, tutti, del Paese e della Città, per gli studenti e i cittadini, di ieri e di oggi. Non solo perche’ rappresentarono insieme a Via Veneto e a Cinecittà l’apoteosi della “Dolce Vita” e di quel boom economico sicuramente inserito in mezzo ai non pochi conflitti di allora. Nazionali a solo 15 anni dalla fine del secondo conflitto, alla previgilia del futuro movimento del ‘68, e le forti tensioni internazionali con ripercussioni geopolitiche in piena “guerra fredda” tra Usa e URSS. Budapest Taiwan, Cuba, Praga, il Medio Oriente, il Vietnam solo per ricordarne alcune a cavallo del grande evento. Simpatica l’iniziativa del profilo Instagram “Roma Caput Sport” curato da Emanuele e la sua associazione di ripercorrere attraverso foto significative e alcune inedite quei fasti corrispondente al giorno di 60 anni fa nel quale si verificarono con la passione e ricerca di chi si ostina a credere che Roma possa ridire la sua, non solo dal punto di vista storico-archeologico, per le doti artistiche, che per le condizioni meteo favorevoli e il buon cibo.