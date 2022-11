Incubo serial killer a Roma, si indaga su un altro omicidio: vittima una donna

Giandavide De Pau potrebbe essere coinvolto in almeno un altro omicidio che ha come vittima una prostituta e per cui i magistrati di piazzale Clodio potrebbero indagare dopo l'arresto dell'uomo accusato del triplice femminicidio di Roma.

Killer di Prati, identificate tutte le vittime. L'avvocato di De Pau: «Degli omicidi non ricorda nulla»

Killer di Prati, trovato un coltello nell'auto di De Pau: «Forse l'arma dei delitti». Cercò passaporto falso per scappare

Il delitto irrisolto

L'omicidio in questione risale a molti anni fa e avrebbe molte analogie con quanto avvenuto in via Riboty e via Durazzo, nel quartiere Prati, lo scorso 17 novembre. L'attività è legata alla volontà di scavare anche nel passato di De Pau per cercare eventuali collegamenti con fatti di sangue avvenuti negli anni scorsi a Roma e che hanno avuto come vittime donne.

La convalida del fermo

Intanto il gip ha convalido il fermo di Giandavide De Pau riservandosi l'emissione di una misura cautelare da applicare. L'uomo è attualmente detenuto a Regina Coeli. Nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

