Chi è il serial killer delle prostitute di Roma ripreso in un video. La supertestimone: «Mi ha detto di aver ucciso tre donne»

Il presunto serial killer delle prostitute di Prati potrebbe presto avere un volto. Si stringe il cerchio attorno a un sospettato, un uomo che è stato ripreso in varie angolazioni dalle telecamere di sorveglianza dell'are che va da via Durazzo a via Riboty a Roma, dove giovedì mattina sono state uccise tre donne, due cinesi e una colombiana. Secondo quanto scrive Il Messaggero, gli agenti della Squadra Mobile avrebbero anche ascoltato un supertestimone, una donna di nazionalità cubana che sarebbe uscita con l'assassino dopo i delitti: «Mi ha detto di avere ucciso tre donne», ha raccontato. Secondo quanto riporta la redazione di Quarto Grado, in queste ore gli investigatori starebbero interrogando un pregiudicato italiano.

Serial killer delle prostitute, chi sono le vittime: Yessenia, la colombiana uccisa durante un rapporto sessuale

Roma, caccia al serial killer delle prostitute: tre massacrate a coltellate, indagini sulle telecamere del quartiere

Indagini sulla chat del sito di incontri

Al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche una chat su una piattaforma di incontri a cui era iscritta la sessanticinquenne colombiana uccisa nel seminterrato di via Durazzo. Il passparout per identificare l'uomo che ha massacrato a coltellate Martha Castano Torres, e due donne asiatiche, la cui identità deve essere ancora accertata, sarebbe dentro una chat presente su una piattaforma per incontri. Si tratta di un sito online utilizzato dalla Castano per fissare i suoi appuntamenti con i clienti. È in quei contatti digitali che gli inquirenti sperano di trovare elementi per dare una svolta alle indagini.

La telecamera installata in casa

Al momento non c'è traccia dell'arma usata per uccidere le tre donne e si stanno passando al setaccio anche i cassonetti presenti nella zona. Dalle testimonianze raccolte finora non sarebbe emerso un identikit dell'aggressore. Su questo punto l'analisi delle telecamere presenti nel quartiere e dei tabulati potrebbe fornire elementi utili, così come l'esame delle impronte rilevate ieri dalle Polizia scientifica.Telecamere, a quanto pare, sarebbero state installate almeno in una casa delle vittime, forse una sorta di protezione vista l'attività rischiosa delle tre donne. Al vaglio anche eventuali tracce di dna presenti sul corpo delle vittime. Dalla modalità con cui sono stati compiuti gli omicidi, avvenuti a breve distanza, in un arco temporale ristretto e con ferite simili, non si esclude che possa essersi trattato di un piano premeditato. Le due vittime cinesi non sono state ancora identificate e accertamenti sono in corso anche sulla proprietà dell'appartamento di via Riboty. Sui tre omicidi in procura a Roma sono aperti due fascicoli per omicidio volontario aggravato.

Le recensioni sulla piattaforma

«Sono stato alcune volte in questo centro su strada. Ci sono Gioia, il capo, Linda e Susanna. Mi sono trovato bene, Linda la più carina, le altre decorose, non ci sono pance sfatte e cose del genere. Età penso tra i 30 e i 40. Costi: massaggio un'ora 50, mezz'ora 30. Il massaggio è quello solito cinese. Con sovrapprezzo di 20 con Gioia e qualcosa di più il massaggio diventa interattivo e molto piacevole. Le ragazze sanno essere simpatiche e sorridenti». È una delle recensioni, questa risale al 2019, lasciate sul centro di appuntamenti da anni nell'appartamento al 28 di via Riboty, nel rione Prati, da uno dei tanti clienti. Nel 2021 un altro cliente chiede nella chat: «qualcuno sa che fine ha fatto Angela di via Riboty?». E ancora un altro utente che, a maggio scorso, scriveva: «Via Riboty ti attira con l'illusione della ventenne poi ti si presenta il solito barilotto sc..to. Pessima esperienza».

