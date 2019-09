La storia di Sergio 'a Nicchia, l'83enne che vive per le maratone

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:00

Ogni domenicaesce di casa alle 7 in punto e inizia il suo allenamento. Di corsa. Termina quando sono da poco passate le 10. Da villa Torlonia passando per il parco dell’Ombrellina e il Tuscolo. Qulle strade sono tutte sue. Salite e discese. Col sole o con la pioggia. Non lo ferma niente e nessuno.Da queste parti è conosciuto come”, perché proprio in una nicchia per il vino si rifugiò l’8 settembre del ’43 durante il bombardamento americano (che provocò 800 morti tra la popolazione e i militari tedeschi): a 83 anni, Sergio è diventato il simbolo dello sport sui colli romani, a Frascati.Il suo negozio (parrucchiere) in piazza San Pietro, proprio davanti la cattedrale del paese, è diventato punto di ritrovo per curiosi, ammiratori e appassionati podisti. Il suo obiettivo è macinare chilometri dopo chilometri, battere il tempo, completare le maratone in giro per l’Italia. Il 7 aprile del 2019 ha finito la sua quarantanovesima maratona con quella di Roma. Si allena correndo a passo svelto lungo le vie che costeggiano il campo sportivo cittadino, ama la sua città ed è prodigo di consigli, per tutti.E c’è chi ha proposto di mettergli al collo non la medaglia, ma la fascia tricolore: «Ama fortemente la città di Frascati, ha nel suo Dna l’Atletica Tusculum ed è un punto di riferimento per i frascatani», si legge nella mozione presentata dal consigliere comunale Mirko Fiasco. Che aggiunge a Leggo: «Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta, che è stata votata da tutti i gruppi. Sabato prossimo Sergio Molinari diventerà sindaco per un giorno».