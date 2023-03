Serenella Sparapano, la professoressa del liceo Alighieri morta in un incidente a Roma: travolta in scooter da un'auto contromano

di Redazione web

Travolta da un'auto contromano al centro di Roma. Serenella Sparapano, 65enne professoressa di Scienze e matematica al liceo classico Dante Alighieri del quartiere Prati, è morta così sabato 4 marzo. Lo scontro è avvenuto alle 7.50 di mattina in via Baccelli, zona terme di Caracalla, poco distante dal centro. Un dramma che ha sconvolto la scuola, dove era un punto di riferimento. «Non si può morire così», si legge in un commento sui social.

Incidente a Caracalla

La donna era uscita da casa sua in zona Garbatella e si stava dirigendo a scuola, come faceva sempre. Sul viale, non appena passata la rotatoria per scendere verso le Terme di Caracalla, è avvenuto l'impatto con una Fiat Punto che non le ha lasciato scampo. Alla guida c'era una ragazza di 28 anni. La giovane sarà sottoposta all'ospedale San Giovanni ai test di rito per accertare se fosse sotto l'effetto di droghe o alcol. Serena, come veniva chiamata, era ben voluta da tutti a scuola. Gentile e dolce con i suoi studenti, che ieri sera l'hanno ricordata con striscioni e preghiere davanti al liceo.

