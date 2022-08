Roma, sequestro lampo. Rapisce imprenditore rivale: preso

di Emilio Orlando

L'allarme alla polizia lo ha lanciato una donna con la voce rotta dal pianto. «Aiuto, hanno sequestrato un collaboratore della nostra azienda». È stato questo l'incipit della telefonata al 112 che ha fatto scattare immediatamente le indagini. La vittima del sequestro di persona, è stata rilasciata dopo essere rimasta cinque ore in balia delle violenze del carnefice, che gli aveva tumefatto il viso e poi aveva mandato la foto, dell'uomo sanguinante ai responsabili della società dove era dipendente per farsi pagare.



I fatti sono avvenuti tra Roma, Aprilia, Latina e Nettuno. Dopo un' inchiesta lampo della polizia, le squadre mobili di Roma e Latina, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia hanno arrestato Tommaso Anzaloni di 37 anni, nato a Napoli ma residente nella Capitale. Prima di passare ai fatti, il sequestratore del manager, lo aveva minacciato di morte, con una serie di messaggi sul telefono: «Te devo spanza' sei finito. Dietro de me c'è tutta la scissione di Napoli, Ricorda che dietro di me ce ne stanno duemila»

.

Il movente del pestaggio e del sequestro, secondo gli atti d'indagine, andrebbe ricercato in alcuni lavori di ristrutturazione di un villino, per cui era previsto il bonus 110, che erano stati affidati ad Anzaloni, titolare di una ditta di ristrutturazioni edili e che a suo dire non era stato pagato. L'imprenditore arrestato dovrà rispondere, di sequestro di persona, estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le indagini proseguono per la ricerca di altri eventuali complici.





Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 09:41

