Sequestrava donne sole in casa e le derubava: 36enne arrestato

Le sue "prede" preferite erano donne e ragazze sole. Si intrufolava in casa della vittime di notte mentre dormivano. Le faceva svegliare e dopo averle picchiate e rapinate e le prendeva in ostaggio e si accompagnare a fare colazione al bar in macchina. In un caso, madre e figlia, rapinate in via Atteone al Casilino il 10 agosto scorso, sono state costrette a scendere dall'automobile in pigiama e seguirlo in un bar di piazzale Prenestino.

La polizia, ha accertato almeno otto rapine messe a segno dal trentaseienne Giovani Ricca residente in via Politi del Bianchi tra Primavalle ed Aurelio.

Ad incastrare il malvivente un'impronta digitale trovate su una scena del crimine.

Secondo gli investigatori, l'uomo potrebbe aver commesso altri colpi violenti con lo stesso modus operandi in diverse zone della Capitale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Ottobre 2023, 06:00

