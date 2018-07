Senzatetto col tetto: mini appartamenti di fortuna, così si creano le case in strada

Lunedì 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sbucano come funghi in centro storico. Creatività e l'arte di arrangiarsi insieme in bella mostra agli angoli delle strade, sui marciapiedi, ai piedi delle vetrine dei negozi, di banche e ristoranti.Le new entries dei senza fissa dimora nella Capitale dal nuovo volto sono vere e proprie postazioni organizzate come mini dimore che occupano le vie della città. La mappa segue il filo delle strade più note dei quartieri del I Municipio e delle aree residenziali. Laddove vivere open air per una quotidianità negata si somma agli stratagemmi per chiedere la questua in piena estate. In via de' Giubbonari, un clochard si è montato un ombrello trattenuto dal nastro adesivo su una specie di bancarella accanto a un esercizio commerciale. Quando c'è il sole si ripara, quando picchia forte lascia casa e si sposta.In viale Aventino, da diversi mesi, si nota un tappeto enorme appeso allo spartitraffico vicino la fermata, attorniato da varie buste di plastica: è la nuova casa di una clochard straniera che riceve visite di altri suoi connazionali, e che dorme la notte sotto l'albero sul marciapiede davanti dove si è sistemata con tutto l'occorrente.In via del Governo Vecchio, sotto il palazzo della ex Pretura, ci vive un altro clochard che non difetta di originalità. Scrive i suoi pensieri prolifici su pezzi di cartone che poi inchioda al muro. Si è accasato tra segnali stradali raccattati chissà dove, uno stereo, una sedia e il necessario per mangiare. Poi sacchi, marciume: è lui ora il padrone della Strada. In via Barberini e via del Leoncino dormono dietro le serrande dei negozi, di quelli che non ci sono più e di quelli che se ne riesce ad aggirare la sicurezza in un batter di ciglia. Non parliamo di presenze solite di senza fissa dimora che si possono contare all'infinito in ogni dove nell'Urbe, ma di insolite presenze che monopolizzano zone note. In via Negri, a Ostiense, sulle scalette di un ritrovo di scommesse, hanno costruito una stanza da letto che sta lì pure il giorno: piumone, cuscini e lenzuoli. E, ancora, piazza Augusto Imperatore proprio invasa, perfino l'area dell'Ara Pacis, il rione Borgo, le cabine telefoniche di via della Conciliazione.riproduzione riservata ®