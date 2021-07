Selvaggia Lucarelli bloccata su Twitter da Calenda: «Ha un futuro luminoso da sindaco di Roma»

Selvaggia Lucarelli, bloccata su Twitter da Carlo Calenda, accusa il candidato sindaco di Roma. «Prevedo un luminoso futuro per lui che blocca perché lo critichi educatamente», il tweet al veleno della Lucarelli.

Molti commenti su “non sono i cestini, siamo noi ad essere maleducati”. Forse, ma ciò non toglie che con più cestini ci sarebbero meno carte per terra. degrado chiama degrado e decoro chiama decoro. Ed anche questo è un modo per educare. https://t.co/z7kSXfxdXO — Carlo Calenda (@CarloCalenda) July 10, 2021

Tutto era nato da un tweet di Carlo Calenda che, passeggiando per le strade di Praga in compagnia della moglie Viola, aveva scherzato affermando di essere affetto dalla 'patologia da candidato sindaco': «Continuo a controllare la pulizia delle strade, in 12 chilometri percorsi a piedi nemmeno una carta per terra. Sapete perché? C'è un cestino ogni pochi metri». E di fronte alle risposte di alcuni follower, il leader di Azione ha rincarato la dose: «Molti commenti sono su "non sono i cestini, siamo noi a essere maleducati". Forse, ma ciò non toglie che con più cestini ci sarebbero meno carte per terra. Degrado chiama degrado e decoro chiama decoro. E anche questo è un modo per educare».

Quello di Calenda è un messaggio sbagliatissimo da dare a un cittadino. Primo perché se sei educato a buttare la carta nel cestino, non butterai la carta per terra se non trovi un cestino. Secondo perchè racconta una falsità. A Tokyo, pulitissima, non esistono cestini. pic.twitter.com/gYPq9ZrRH6 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 11, 2021

A quel punto, era intervenuta Selvaggia Lucarelli, che citando il tweet di Carlo Calenda aveva risposto: «Quello di Calenda è un messaggio sbagliatissimo da dare a un cittadino. Primo perché se sei educato a buttare la carta nel cestino, non butterai la carta per terra se non trovi un cestino. Secondo perchè racconta una falsità. A Tokyo, pulitissima, non esistono cestini».

Prevedo un luminoso futuro per un candidato sindaco che blocca perché lo critichi educatamente. È davvero pronto, ha la tempra per diventare il colpevole di tutto quello che succede dentro e fuori il raccordo, sì sì. pic.twitter.com/omUe6987Wz — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 14, 2021

Secondo Selvaggia Lucarelli, sarebbe questa risposta ad aver indotto Carlo Calenda (o più probabilmente il team della sua comunicazione) a bloccarla: «Prevedo un luminoso futuro per un candidato sindaco che blocca perché lo critichi educatamente. È davvero pronto, ha la tempra per diventare il colpevole di tutto quello che succede dentro e fuori il raccordo, sì sì».

In effetti ero stata parecchio insultante. :) https://t.co/YoTm6GpLRt — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 14, 2021

