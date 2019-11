Sean Cox torna a vedere il suo Liverpool: le foto del tifoso con Klopp e van Dijk

Lunedì 11 Novembre 2019, 18:33

Ilbatte 3-1 ilin casa e fa un notevole passo avanti verso il titolo: il vantaggio in classifica dei 'Reds' sulla squadra di Guardiola è ora di nove punti. Una vittoria, quella di ieri, resa ancora più bella dal ritorno dia Anfield.Il 54enne tifoso irlandese era rimasto gravemente ferito durante gli scontri prima di Liverpool-Roma, nell'aprile 2018, ed era rimasto in coma per tre mesi. Ieri, dopo una lunga riabilitazione,, in sedia a rotelle, ha potuto finalmente far ritorno nello stadio della sua squadra del cuore. Oltre ad assistere alla grande vittoria del Liverpool,ha anche posato per delle foto con il tecnico,, e con il capitano e uomo-simbolo,Il tecnico che ha riportato il Liverpool ai massimi livelli ha anche parlato didopo averlo incontrato. «Non smetterò mai di ripetere che lui, per noi, è una figura di grande ispirazione» - ha spiegato- «Lui era molto felice di vedermi, ma vi assicuro che io lo ero di più».