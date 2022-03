Se bruciasse la città, anche Tosca alla presentazione del romanzo di Massimiliano Smeriglio

Se bruciasse la città, il romanzo dell'eurodeputato Massimiliano Smeriglio sarà presentato anche a Roma, presso la libreria Le Torri. Ospite d'eccezione la cantante Tosca.

Se bruciasse la città, la presentazione alla libreria Le Torri

Appuntamento con l'autore, l'eurodeputato e già docente universitario Massimiliano Smeriglio, sabato 5 marzo, alle ore 18.30, presso la libreria Le Torri (via Amico Aspertini 410, zona Tor Bella Monaca) a Roma. Introduzione della libraia Alessandra Laterza, partecipano anche Amedeo Ciaccheri (presidente VIII Municipio) e Gianluca Peciola (attivista per i diritti umani). Modera l'incontro Andrea Catizone, con la partecipazione speciale di Tosca. Per info e prenotazioni (solo con green pass) tel. 062012181.

Se bruciasse la città, la trama del romanzo

È il 2014, una banda di adolescenti inizia la conquista della propria borgata, frammento urbano che corre al lato di una consolare, ben oltre il GRA, tra discariche, capannoni abbandonati, gabbiani e la smisurata bellezza della campagna romana, il loro West. Marco ha vent'anni, la sua vita è divisa tra la famiglia, la banda, il quartiere e il sogno di un riscatto che sembra lontanissimo. La svolta per i ragazzi sembra finalmente arrivare quando scoprono come sfruttare l'economia delle piattaforme per i propri interessi, finendo al centro della lotta tra gruppi rivali per la supremazia nel quartiere. Ed è proprio nello stesso quartiere che torna Roberto, zio di Marco, uscito di prigione dopo una rapina finita male vent'anni prima e intenzionato a scoprire la verità sui vecchi compagni e sulle vicende che l'hanno portato al carcere. Ma Roma non è la stessa della gioventù, i rapporti sono sconvolti e lo scontro generazionale sembra inevitabile. La strada per il riscatto è difficile e angusta e il passato torna a stravolgere i sogni per il futuro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 14:55

