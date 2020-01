Si sdraia sui binari della Roma-Napoli e si fa investire e uccidere dal treno

Un uomo si è suicidato questa mattina intorno alle 11 facendosi investire da un treno intercity sulla linea Roma-Napoli, all'altezza della stazione di Albanova, tra Aversa e Villa Literno (Caserta). Secondo quanto raccontato dal macchinista del treno alla Polizia Ferroviaria e agli agenti del posto fisso di Casapesenna giunti in supporto, l'uomo, non ancora identificato, si sarebbe sdraiato sui binari attendendo l'arrivo del treno.



La circolazione ferroviaria è stata interrotta, con disagi e ritardi per i treni fino a 180 minuti; quattro convogli sono stati deviati su percorsi alternativi, sei a lunga percorrenza sono stati limitati nel percorso, mentre due regionali sono stati cancellati. La circolazione è poi ripresa alle 14.30, al termine dei rilievi, tornando progressivamente alla normalità. Durante lo stop è stato comunque attivato un servizio sostitutivo con bus. Domenica 12 Gennaio 2020, 17:36

