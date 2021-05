Scuole aperte d'estate? Una su due non ce la farà

Scuole aperte d'estate? Una su due, già adesso, sa che non ce la farà. E le famiglie corrono ai ripari, a caro prezzo.

PROGETTI ESTIVI Il progetto per le scuole, promosso dal ministero dell'istruzione, prevede la possibilità di tenere aperti gli istituti nei mesi estivi per i corsi di recupero, alle superiori, e per le attività ricreative per elementari e medie. Ma oggi, a meno di un mese dall'8 giugno, ultimo giugno di scuola, alle famiglie non sono arrivate informazioni né richieste di adesione.

FUORI TEMPO “I tempi sono molto stretti – spiega Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi di Roma e del Lazio – le scuole devono presentare un progetto entro il 21 maggio per avere i fondi: per ora solo una scuola su due sta pensando all'apertura estiva. Gli uffici amministrativi sono sotto organico e devono curare anche tanti altri aspetti dell'organizzazione scolastica”.

SETTIMANE DI FUOCO Nel Lazio infatti mancano centinaia di dsga, i direttori dei servivi generali e amministrativi, anche se in questo periodo c'è da organizzare la chiamata dei supplenti, la presenza dei ragazzi con la percentuale di sicurezza e il distanziamento, gli esami di Stato di giugno e la conta degli organici e degli spazi per settembre.

SOS SPAZI E PROF Per le superiori c'è da organizzare i corsi di recupero, dedicati a chi avrà delle insufficienze a fine anno ma anche a chi ha avuto maggiori difficoltà in dad, per ripartire meglio a settembre. Per i più piccoli invece si pensa alla socializzazione: gli istituti devono trovare gli spazi adeguati, preferibilmente all'aperto, e la collaborazione di enti esterni, come le Acli o le cooperative del territorio, visto che docenti e bidelli saranno in ferie, per fare corsi di musica, laboratori teatrali o ludoteche.

LA STANGATA Ma ancora non si sa niente: tante famiglie quindi, dovendosi organizzare per tempo, stanno già prenotando i centri estivi privati andando incontro ad una stangata estiva. Basti pensare che una singola settimana può costare dai 50 ai 150 euro in base ai servizi offerti.

