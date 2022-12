Terrore sullo scuolabus: finisce fuori strada con 41 bambini a bordo

di Lorena Loiacono

Improvvisamente ha sbandato e, in un attimo, si è ritrovato fuori strada, dopo aver divelto e schiacciato anche la rete di protezione. Tra le urla spaventate dei bambini. È accaduto ieri nella periferia est di Roma dove, nel primo pomeriggio verso le 13,50, un pullman pieno di piccoli alunni di una scuola elementare ha perso il controllo, provocando momenti di grande paura. L’incidente è avvenuto sulla via Tiburtina, all’altezza di via di Salone, in zona Collatino.

A far scattare subito l’allarme è stata proprio la presenza, a bordo, di una scolaresca numerosa: si tratta infatti di 41 alunni dell’Istituto comprensivo Giuseppe Garibaldi di Setteville di Guidonia, a pochi chilometri da Roma, e delle loro maestre. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, tutti della squadra Tuscolano, e dei soccorsi del 118 per verificare già sul posto la condizione dei piccoli.



