Scuola, gli studenti occupano il Ruiz all'Eur. La preside: «Rammarico per atto antidemocratico»

«Si comunica, che in data odierna, tutte le attività dell'Istituto sono sospese a causa dell'occupazione della scuola da parte di alcuni studenti. Pertanto le elezioni delle rappresentanze dei genitori e degli alunni , programmate per la data odierna, non avranno modo di essere svolte. Seguirà comunicazione per la nuova data relativa allo svolgimento delle elezioni. Esprimo il mio rammarico per l'atto antidemocratico perpetuato anche nel corrente anno scolastico». Così, con un comunicato pubblicato sul sito dell'Istituto tecnico commerciale “ Arangio Ruiz ” di viale Africa all'Eur, la dirigente scolastica, la professoressa Giuliana Ventricelli, annuncia la sospensione delle lezioni a causa dell'occupazione. Martedì 29 Ottobre 2019, 21:26

