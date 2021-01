«Vogliamo tornare a scuola». La protesta infiamma Roma

Hanno invaso piazza del Campidoglio e poi, tutti insieme, si sono diretti alla volta di viale Trastevere per protestare anche sotto le finestre del ministero dell’istruzione. E’ partita la mobilitazione studentesca, per tornare a scuola in sicurezza, che vede Roma capofila delle altre città italiane. Ieri mattina infatti erano oltre cento gli istituti di Roma e del Lazio in cui lo sciopero ha preso i sopravvento. Computer spenti, allora, niente didattica a distanza. E fuori dagli istituti, questa volta in presenza, andava in scena la protesta con megafoni e flash mob.

LEZIONI E CORTEI Una mattinata iniziata con gli striscioni fuori dalle scuole, proprio come quando si frequentava in presenza, con i ragazzi del Mamiani che hanno sfilato in corteo per viale delle Milizia, parzialmente chiusa a traffico, e i ragazzi del Virgilio che hanno fatto lezioni di filosofia sul vicolo della Moretta. Anche al Socrate lezioni in strada di teatro e psicologia mentre al Tasso casse e megafoni davano voce ai motivi della protesta.

LICEI IN PRIMA LINEA I rappresentanti dei consigli di istituto di circa 40 scuole hanno invaso la piazza di Marc’Aurelio, posizionati nel rispetto del distanziamento, dal Neumann, De Sanctis e Primo Levi, Alighieri e Mameli. Intanto i ragazzi del Visocnti e del l’Albertelli erano sotto la Prefettura per chiedere chiarezza. A metà mattinata poi le proteste, organizzate dalla Rete degli studenti medi del Lazio nelle singole scuole, sono confluite al ministero dove sono arrivate delegazioni dai licei Tasso, Mamiani e Righi, Cavour, Avogadro, Manara, Socrate e Morgagni.

TRAFFICO IN TILT Gli studenti hanno prima invaso la scalinata del ministero, esponendo lo striscione “Il futuro in sicurezza e in presenza”, per poi arrivare fin sulla strada mano a mano che si aggiungevano le scuole. Tanto da rendere necessario l’arrivo della polizia locale che ha chiuso viale Trastevere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Gennaio 2021, 01:20

