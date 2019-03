Scuola dell'infanzia: i municipi fanno ricorso contro il bando del Comune

Una valanga di ricorsi potrebbe abbattersi sul bando per le scuole comunali dell’infanzia. Alla pubblicazione delle graduatorie, infatti, sono tante le famiglie a cui non tornano i conti, quelli dei ponteggi assegnati a chi è rimasto fuori. E così, andando a rivedere i requisiti previsti dal bando, emerge che nella delibera principale il Comune aveva previsto altro. Oggi infatti il fratello che passa dalla scuola dell’infanzia alla scuola elementare, nonostante resti nello stesso plesso, non viene considerato. Contano solo quelli che restano alla materna o alle elementari, quelli di passaggio no. E così, come riportato da Leggo, ci sono mamme che si ritrovano con due o tre figli in due o tre scuole diverse.

E a dover correre da un istituto all’altro, in poco tempo per non far tardi. Per le famiglie una normativa simile è incomprensibile, si sentono discriminate rispetto al passato: quest’anno, come lo scorso anno, in base a quanto previsto dai punti 14a e 14b del bando comunale, ottiene più punteggio un bambino che ha nello stesso plesso un fratello che frequenta e frequenterà la scuola dell’infanzia o la scuola elementare. Sarebbe bastato scrivere, come nel bando dell’anno scolastico 2016-2017, che il bambino richiedente ha un fratello che frequenta e frequenterà lo stesso plesso. Senza specificare se materna o elementari. Si tratta probabilmente di una “svista”. Ma le famiglie si preparano a fare ricorso ed hanno, dalla loro, la delibera principale da cui poi vengono redatti i bandi. E nella delibera si parla di plesso. Le criticità nascono nelle scuole dove ci sono le liste d’attesa e servono criteri per selezionare le richieste di iscrizione. Come in Centro, ad esempio.

«Conosciamo la situazione – ha spiegato Giovanni Figà Talamanca, assessore alla scuola del municipio 1 - purtroppo ci sono tante famiglie nella stessa condizione. Il problema si presenta nelle scuole con le liste d’attesa e in Centro ce ne sono diverse. Purtroppo il bando capitolino ha introdotto un’interpretazione distorta dei criteri di precedenza previsti dalla delibera di giunta comunale risalente al 2007, dove si prevedeva l’assegnazione del punteggio in caso di fratelli che frequentano e frequenteranno nello stesso plesso sia che si tratti della scuola dell’infanzia sia che si tratti della scuola elementare. Spero che il Dipartimento sia disponibile a rivedere questa posizione agevolando le famiglie senza ingiuste discriminazioni».

