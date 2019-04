Rainbow Magicland, arriva la scuola guida nella Giungla per i più piccoli

Ultimo aggiornamento: 12:14

Nuova stagione e tantissime novità per Rainbow MagicLand, il parco divertimenti più grande di Roma, situato a soli 20 minuti dalla capitale lungo l’autostrada Roma-Napoli che, ha riaperto le sue porte dal 19 aprile. Ad accogliere i visitatori tra le attese novità Tonga, una nuova area inesplorata, dalla vegetazione lussureggiante e selvaggia, con cascate, zone d’ombra, laghi, vulcani, e tante possibilità di divertimento. Accompagnati dall’eco di tamburi, i nostri ospiti si immergeranno in un ambiente esotico che evoca antiche civiltà che hanno lasciato la testimonianza del loro passaggio, dei loro costumi, delle loro superstizioni e delle divinità che veneravano.Immersi nel cuore della foresta vergine, tra mille peripezie, i nostri giovani esploratori scopriranno un antico tempio in rovina e proprio lì impareranno a guidare divertentissimi fuoristrada. Dopo aver seguito uno speciale addestramento, i giovani piloti percorreranno un pazzesco circuito automobilistico fino a raggiungere il traguardo e conquistare l’ambito patentino. Un’esperienza unica!