Scuola, caccia ai supplenti: scoperte 3.000 cattedre

In una classe di liceo manca ancora la professoressa di inglese, in terza media quella di matematica e alle elementari? Anche quando la maestra c’è, non si arriva al tempo pieno. A dicembre, infatti, in molti casi si procede ancora con l’orario ridotto. In aiuto delle scuole sta arrivando una app dell’ufficio scolastico provinciale.

ASSENTI I PROF A tre mesi dal primo giorno di scuola, infatti, a Roma restano scoperte 3008 cattedre. I dati sono dell’Ufficio scolastico regionale alle prese con un problema enorme, mai accaduto prima con questi grandi numeri: meno dell’1% dei precari convocati accetta l’incarico. In un solo giorno, dei 500 convocati, se ne è presentato solo uno. Il motivo? La paura dei contagi o di accettare una cattedra lontano da casa hanno sicuramente inciso, ma anche i problemi della nuove graduatorie provinciali per i supplenti e la candidatura da parte di persone non realmente interessate ad insegnare. Sta di fatto che, quest’anno, in cattedra a Roma resta il caos. Ed è praticamente Natale.

IRA DEI PRESIDI «Questa è l’ennesima prova – denuncia Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi – delle disfunzioni ultradecennali che dovrebbero indurre il governo a pensare a un altro sistema di reclutamento dei precari. Speriamo con i fondi del recovery fund si possa impostare un altro modo per reperire insegnanti. Così tradiamo il diritto allo studio degli alunni e si parla anche di non riaprire a gennaio: è vergognoso».

CAOS DA GENNAIO E i problemi andranno avanti anche nel 2021: fino allo scorso anno le cattedre non assegnate entro il 31 dicembre venivano messe nelle mani delle scuole, che potevano convocare tramite le loro graduatorie di istituto. Ora non è più così: si va avanti così fino alla conclusione delle graduatorie.

APP PER I SUPPLENTI A gennaio su Roma partirà una app per snellire le procedure, permettendo di convocare e accettare il posto online.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 00:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA