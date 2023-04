Scooter sharing, troppe buche e furti: Acciona ritira i mezzi da Roma e Milano

di Lorena Loiacono

Troppe buche sulle strade, continui furti e danni incalcolabili ai motorini, così gli scooter in sharing di Acciona lasciano l’Italia. Un addio sofferto ma inevitabile, da parte dell’azienda spagnola che all’inizio del 2020 era sbarcata a Roma e Milano con le sue due ruote: un mercato in crescita, viste anche le restrizioni che di lì a poco sono arrivate sui mezzi pubblici per il distanziamento imposto dal covid, che poi però si è rivelato un incubo.





Una brutta sconfitta per due città come Roma e Milano visto che il servizio va avanti senza problemi all’estero in città come Madrid, Barcellona, Valencia e Siviglia. Acciona resta comunque in Italia ma con progetti completamente diversi, è infatti leader mondiale negli impianti di dissalazione dell’acqua: la struttura più importante si trova in Sardegna. Meglio restare in mare allora, le strade sono troppo pericolose.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 07:14

