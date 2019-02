Incidente tra tre auto nella notte: un morto

Incidente mortale nella notte su via Belmonte in Sabina, nella zona di Casal Monastero, a Roma. Nello scontro, avvenuto intorno all'una, che ha coinvolto tre auto, un uomo di 52 anni ha perso la vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale del V gruppo Prenestino. I conducenti delle altre due auto, un uomo di 39 anni e una donna di 31 anni, sono stati portati all'ospedale Pertini per essere sottoposti agli accertamenti.

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..