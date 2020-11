Scontro tra auto sulla Casilina: muore bimba di 7 anni, grave la baby sitter

Tragico scontro sulla Casilina, bimba di 7 anni perde la vita. Nello schianto tra due auto è in gravi condizioni anche la baby sitter, ricoverata in un ospedale romano. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Ferentino, in provincia di Frosinone, in località Ponte Grande. Due le auto coinvolte, una Mercedes e una Peugeot 206: la bambina è figlia di noti ristoratori.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre dalle lamiere i feriti. Sul posto è anche atterrata un'eliambulanza del 118. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica del tragico incidente.

