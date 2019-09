Roma, scontrino da 429 euro a due turiste giapponesi: il ristorante chiuso e multato. Ma i prezzi corrispondono al menù

Sabato 28 Settembre 2019, 08:20

da 429 euro a Roma per due turiste giapponesi che hanno pranzato in un ristorante del centro della Capitale. La foto della ricevuta, pubblicata su Facebook, ha scatenato non solo le reazioni dei social, ma anche le attenzioni della polizia locale di Roma Dopo la denuncia pubblicata dal Messaggero , è lo stesso quotidiano romano in un articolo a firma di Fabio Rossi a comunicare la chiusura per irregolarità del ristorante in via di Banco di Santo Spirito. L'Antico Caffè di Marte è stato chiuso per irregolarità nell’occupazione del suolo pubblico, con tavolini sistemati fuori dallo spazio consentito. Insieme alla chiusura, già avvenuta nelle scorse settimane e per lo stesso motivo, è arrivata anche una multa per gli 80 euro di mancia aggiunti al conto delle due giapponesi, che hanno fatto lievitare ulteriormente il costo del pranzo.La polizia locale, durante il controllo avvenuto venerdì, si è concentrata sulle voci del menù, scontrini e ricevute.Il conto richiesto alle due turiste, nonostante la cifra elevata, ha comunque superato i controlli: i prezzi indicati in menù corrispondono a quelli effettivamente richiesti alle due donne.«Le due turiste giapponesi hanno consumato, oltre al primo piatto tonnarelli cacio e pepe, due grigliate di pesce fresco misto, contorno di grigliata di verdure, oltre bevande e servizio al tavolo e, addirittura, in occasione del pagamento, hanno elargito ai camerieri una mancia di euro 80», sottolinea l’avvocato Carlo Scorza, legale dei titolari del ristorante.