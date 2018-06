Uomo Scomparso mentre fa il bagno nel lago di Castelgandolfo

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 03-06-2018 09:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unmentre faceva il bagno nel. Dalle 18.30 del 2 giugno, squadre del Comando di Roma dei Vigili del fuoco hanno cercato fino a tarda sera Elnur Babaye, 29 anni, originario dell'Azerbaijan. L'uomo, da pochi giorni in Italia, stava facendo il bagno al centro del lago. Si teme che sia annegato.L'uomo dopo aver lasciato un pedalò per fare il bagno non è più riemerso. Era con un amico che invece si è salvato grazie anche al soccorso di una coppia di italiani. Sul posto sono arrivati una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri. Le ricerche riprenderanno domattina.