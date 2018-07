Un venerdì nero per gli utenti Atac e Roma Tpl che prenderanno autobus, tram e metro. Il trasporto pubblico, infatti, sarà a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Ugl e per l'agitazione di 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30 proclamata dal sindacato Cambia-menti M410. Per quanto riguarda lo sciopero di 24 ore, indetto a livello regionale, per rivendicare maggiore sicurezza a beneficio dei lavoratori, come seguito a quello di 4 ore dello scorso 8 giugno, saranno interessate le linee Atac di autobus, tram, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle e quelle periferiche gestite dalla Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le consuete fasce di garanzia. Servizio regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20.



Sommando i due scioperi, venerdì in città per bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie regionali Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle, le corse saranno garantite solo a partire dall'inizio del servizio diurno e fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Saranno invece possibili stop, sia sulle linee Atac che Roma Tpl, dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio. Il servizio dei bus notturni sarà a rischio nella notte tra giovedì e venerdì. La linea 913, normalmente attiva 24 ore su 24, sarà a rischio stop già nella notte tra giovedì e venerdì e poi ancora venerdì dalle 8,30.

