Sciopero trasporti 8 marzo, a Roma bus e metro nelle fasce garantite. Frecciarossa e Intercity regolari

Martedì 8 marzo il trasporto pubblico romano sarà a rischio per l'adesione allo sciopero generale di 24 ore da parte dei sindacati Cobas, Cub e Usb. L'agitazione interesserà la rete Atac- bus, metropolitane, ferrovie concesse - e le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8.30 e dalle 17:00 alle 20:00. Lo rende noto "Roma servizi per la mobilità".

Sciopero 8 marzo, Frecciarossa e Intercity regolari

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali autonome in adesione a uno sciopero generale, da mezzanotte alle 21 di martedì 8 marzo. Lo comunica il gruppo in una nota, nella quale specifica che saranno garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

Anche nel resto della giornata, si legge ancora, Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Informazioni su collegamenti e servizi, ricorda la nota, sono consultabili anche attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

