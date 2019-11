Sciopero Roma Tpl lunedì 18 novembre, a rischio i bus in periferia: le fasce di garanzia

Giovedì 14 Novembre 2019, 11:59

La prossima settimana, a, inizierà con una serie di disagi per chi si muove in bus nelle zone periferiche della Capitale: i lavoratori di, infatti, hanno annunciato unoche durerà per tutta la giornata di, con due fasce di garanzia del servizio.Lodurerà tutta la giornata di lunedì, fatta eccezione per due(dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20): a rischio ci sono decine di linee bus della, attiva soprattutto nelle zone più periferiche. A promuovere l'agitazione è stato il sindacato Usb: tra i motivi della protesta ci sono l'orario di lavoro (con mancata concessione delle ferie e straordinari obbligatori), la regolarizzazione dei versamenti, la manutenzione delle vetture e l'uso eccessivo di sanzioni disciplinari interni all'azienda.Queste le linee interessate dalloe le cui corse potrebbero saltare nel corso della giornata di lunedì: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 040F, 041, 041F, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 088F, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19, C6 e C8.Nella stessa giornata di lunedì prossimo, inoltre, potrebbero esserci disagi anche per quanto riguarda le linee extraurbane di: loè stato indetto da Fasta Confsal.