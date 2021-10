Sciopero dei trasporti lunedì 11 ottobre a Roma: mezzi pubblici a rischio per 24 ore

Nuovo probabile giornata di caos a Roma per uno sciopero. Si prospetta un lunedì 11 ottobre nero per il trasporto pubblico a Roma per uno sciopero nazionale indetto dal sindacato Usb. Uno stop di 24 ore che interesserà, i vari comparti, anche Atac, Roma Tpl e Cotral.

La segreteria territoriale dell'organizzazione sindacale Usb Lavoro Privato ha proclamato lo stato di agitazione che scatterà dalle 8:30 del mattino e interesserà bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Oltre a possibili ripercussioni anche sulle linee periferiche e sulle corriere extraurbane. Lo sciopero di 24 ore, regolare nelle fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Ottobre 2021, 10:22

