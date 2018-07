SCIOPERO ATAC METRO E BUS ROMA 26 LUGLIO 2018

STOP AI MEZZI PUBBLICI SI FERMANO BUS E METRO

SCIOPERO A ROMA: STOP A BUS E METRO, LA CONFERMA DELL'USB

Ci risiamo. Ancora uno sciopero di bus e metro Atac nella città di Roma. Infatti, lo sciopero interessa la rete Atac: bus, filobus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle; tutti si fermeranno, domani giovedì 25 luglio, dalle ore 20 alla mezzanotte. Lo sciopero è stato promulgato dai sindacati Faisa Sicel, Orsa e Usb sul tema della sicurezza del personale e della cittadinanza.Si asterrano dal lavoro anche gli autisti Cotral, con orari e tempistiche diverse. A fermarsi saranno anche i lavoratori dei sidnacati confederali Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Slm Fast Confsal anche in questo caso per 4 ore: l'astensione dalle prestazione lavorative è prevista dalle ore 12.30 alle ore 16.30. Fino alle 12.30 e alla ripresa del servizio alle ore 16.30 saranno garantite tutte le corse. Sul sito della Cotral trovate tutti i dettagli In una nota l'Usb, l'unione sindacale di base, conferma, soprattutto alla luce dell'accordo economico sottoscritto dai sindacati confederali con la dirigenza Atac, i motivi dello sciopero serale di giovedì 26 luglio: «Domani - si legge nella nota - dalle ore 20 alle ore 24 scioperiamo per garantire la giusta sicurezza agli utenti e ai lavoratori».