Roma, sciopero trasporti Atac domani 24 luglio: gli orari e tutti i dettagli

ROMA SCIOPERO AUTOBUS METRO E TRAM MERCOLEDI 24 LUGLIO

Martedì 23 Luglio 2019, 18:25

: stop alla. Nella giornata di mercoledì 24 luglio, le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e, separatamente, le segreterie territoriali Ugl Autoferrotramvieri, Faisa Cisal e SLM Fast Confsal hanno proclamato,, unoSecondo quanto riportato dadurante lo sciopero, non sarà garantito il servizio delle biglietterie, nelle stazioni delle linee metroferroviarie che resteranno, eventualmente, aperte non sarà garantito il funzionamento di ascensori, montascale e scale mobili, non sarà garantito il servizio dei bus sostitutivi della ferrovia Roma-Viterbo.Lo sciopero è stato proclamato con la seguente motivazione: «criticità nel settore del trasporto pubblico locale in ordine alle infrastrutture, alle regole, al confronto politico, al diritto di sciopero».Nel corso delle ultime astensioni, i dati di adesione sono stati: Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa Cisal (sciopero di 24 ore nazionale) e Cgil, Cisl, Uil, Ugl, sciopero regionale di 4 ore del giorno 19 marzo 2014, adesione complessiva del 48 per cento.Lo sciopero riguarda anche la rete bus gestita da RomaTpl e da Cotral (stesse modalità della rete Atac, quattro ore, dalle ore 12.30 alle ore 16.30) e la rete delle ferrovie regionali gestite da Trenitalia (otto ore, dalle ore 9.00 alle ore 17.00