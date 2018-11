Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Don Raffaele non ha rinunciato a dare l'ultimo saluto al suo amico. Ieri mattina, infatti, c'era anche, l'ex potente braccio destro di Virginia Raggi finito in un inchiesta di mazzette proprio con l'immobiliarista romano, nella chiesa San Pietro e Paolo che domina l'Eur.In tanti lo hanno notato e salutato nonostante Marra, seduto nella navata destra, abbia tentato di confondersi tra una folla di parenti, amici e persone che hanno lavorato con o per l'imprenditore scomparso a 81 anni. Parlamentari, assessori o sindaci con i quali Scarpellini ha intrattenuto rapporti profondi si sono tenuti alla larga. C'erano, invece, ex presidenti di Municipio come Sandro Medici (sinistra per Roma con Fassina) e Paolo Pollak (Forza Italia ma non solo). C'aerano anche l'ex consigliere comunale Perifano e l'ex consigliere regionale Zambelli (Pd). Nell'omelia il parroco ha ricordato Scarpellini come uomo generoso. L'uscita della bara è stata accompagnata dalle note dell'Ave Maria suonate da organo e violino. La sepoltura avverrà nel cimitero di Prima Porta.