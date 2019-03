di Emilio Orlando

CRIMINE SENZA TRASPORTO ​

Ultimo aggiornamento: 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura tra i viaggiatori alla, per un principio d'. Intorno alle 14 di oggi pomeriggio, dal rullo metallico della struttura è cominciato adbianco unito ad un forte, tra ildelle persone presenti in quel momento. La scala in questione, è quella che porta dalla “”, alla terrazza., haed ha messo in sicurezza la struttura in attesa che arrivasserodel comando provinciale di Roma. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, solo tanta paura. Ancora ignote le cause, ma probabilmente potrebbe essersi trattato di un cortocircuito. La scala mobile è stata chiusa e la terrazza riaperta dopo il cessato allarme. L' ennesimo guasto arriva in momento drammatico, quasi maledetto per il, quando le stazioni didella linea A della metropolitana sono state chiuse per varie disfunzioni tecniche proprio alle scale mobili.