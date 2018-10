di Enrico Chillè

Nessuno salto dai tifosi russi nella metropolitana di @Roma prima la partita @pfc_cska e @ASRomaEN. Ecco il video. Le prove sono al 100%. Sempre meglio aspettare che parlare a caldo. pic.twitter.com/fU2YHTrAmf — RussianEmbassy Italy (@rusembitaly) 26 ottobre 2018

Dopo la diffusione di un nuovo video, girato da uno dei tifosi del, che immortala gli istanti precedenti al crollo delladella stazione delladi, a, laè furiosa con l'. Non è una protesta ufficiale, ma poco ci manca, il velenoso commento dell'ambasciata russa in Italia.Nel crollo della scala mobile, 24 tifosi russi sono rimasti feriti: al più grave di questi è stata anche amputata una gamba. Sulla base di alcune testimonianze, la sindaca di Roma,, si era affrettata a parlare di tifosi esagitati che, saltando sulle, ne avrebbero provocato il crollo. I tifosi del CSKA Mosca, però, hanno sempre negato quest'accusa: «Stavamo cantando a gran voce, ma».Nel nuovo video, girato da un'altra prospettiva, si vedono i tifosi composti sulle scale mobili che all'improvviso aumentano di velocità fino a collassare. L'accountdell'a Roma, commentando il video, ha lanciato un messaggio velenoso: «Non c'è stato nessun salto da parte dei tifosi, questo lo prova al 100%. È sempre meglio aspettare prima di parlare a caldo».Va detto, comunque, che non sono stati ancora resi pubblici dei filmati che possano mostrare anche i minuti precedenti al crollo, in modo da stabilire se la responsabilità sia dei tifosi russi o della mancata manutenzione. Le immagini delle telecamere, riservatissime, sono al momento al vaglio della Procura che conduce l'indagine sul disastro.