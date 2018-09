Roma, sassi sulle auto da cavalcavia: paura in centro

Ostia, scappa da casa in pigiama per sfuggire alle violenze del compagno

È accaduto la notte scorsa intorno all'1.30. Inizialmente c'era stata la segnalazione di una caduta di calcinacci che avevano danneggiato alcune auto in transito. Arrivati sul posto pattuglie della polizia locale e polizia hanno verificato però che non si trattava di una caduta di calcinacci, ma piuttosto di alcuni sassi lanciati dal cavalcavia.Sono in corso indagini da parte degli inquirenti per accertare l'esatta dinamica e gli eventuali responsabili del gesto. Al vaglio anche le registrazioni delle telecamere di zona. Danneggiate lievemente alcune auto. Non risultano feriti.