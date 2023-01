Assalto al minimarket, due 15enni massacrano il cassiere con 29 sassate al volto e scappano con l'incasso

Due ragazzini di 14 e 15 anni hanno assaltato un minimarket in zona Anagnina a Roma e sono scappati via con l'incasso che ammontava a circa 300 euro. Sono entrati chiedendo una bottiglietta d'acqua, poi sfruttando un momento di distrazione del cassiere, l'hanno colpito ripetutamente al capo e al volto con due sassi. Il 50enne, originario del Bangladesh, è stato colpito 29 volte e ha riportato lesioni gravi. I due sono stati poi fermati dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo.

L'aggressione ricostruita grazie alle telecamere

I Carabinieri della Tenenza di Ciampino, acquisite le immagini di varie telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire che i due autori avevano utilizzato come mezzo di arrivo e di fuga un autobus di linea, tra quelli in transito nelle fermate limitrofe. L’intuizione ha portato i militari a individuare, due giorni dopo, a bordo di un autobus, le due persone che si vedevano nelle immagini della rapina.

Entrambi avevano indosso hashish e la somma contante di circa 160 euro che sono stati sequestrati insieme agli indumenti indossati durante la rapina, su cui sono state trovate tracce biologiche da analizzare. La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha richiesto ed ottenuto la convalida del fermo per i due indagati che sono stati sottoposti alla misura del collocamento in comunità.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 16:50

