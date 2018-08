Il miglior spot per Ostia? Lo ha fatto la signora De Rossi

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A volte basta poco. Una foto di un tramonto. Uno di quei tramonti che solo Roma e il suo litorale sanno regalare. Uno spettacolo quotidiano a cui, spesso, non si presta la giusta attenzione. E, proprio oggi, in un giorno in cui Ostia, con la paradossale storia dello spot che voleva ironizzare sulla testata al giornalista Daniele Piervincenzi, tornava al centro dell'attenzione per un episodio che ha ferito l'orgoglio di molti cittadini, Sarah Felberbaum le ha fatto un regalo.Una cosa semplice, una foto di un tramonto, probabilmente scattata dalla casa di suo marito, Daniele De Rossi. Infatti, come è noto, il capitano della Roma è nato e cresciuto ad Ostia, dove ha una splendida casa sul lungomare. E proprio da quel terrazzo Sarah ha scattato la foto di questo splendido tramonto. Una foto sempolice, che potrebbe però essere presa e utilizzata per promuovere l'immagine del "Mare di Roma" (con tutto il rispetto per Tiberis, lo spazio davanti al Tevere creato dal Comune a Ponte Marconi, continuiamo a pensare che quando si parla del Mare di Roma si intenda Ostia).Ecco, alla fine di una giornata con la quale chi volveva promuovere Ostia ha contribuito a metterla in difficoltà e in imbarazzo, ci piace condividere questa foto di Sarah Felberbaum, ci sembra che rimetta le cose al loro posto. Al posto giusto.