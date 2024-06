Sara e Jasmine scomparse, le 16enni tornano a casa: allontanamento volontario, avevano finito i soldi

di Redazione Web

Sara B. e la fidanzata Jasmine R., le sedicenni scomparse a Roma nei giorni scorsi, sono tornate a casa nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 giugno. Le sedicenni si erano allontanate da Roma martedì 11 giugno, non avvisando la famiglia e facendo perdere le loro tracce. I genitori della coppia hanno chiesto aiuto ai social e fatto un appello alla trasmissione "Chi l'ha visto?", andata in onda nella serata di mercoledì.

Intorno a mezzanotte, però, Sara e Jasmine sono tornate a casa. «Erano già nei paraggi perché avevano finito i soldi - ha dichiarato una fonte vicina alle ragazze - stanno bene e sono state fino alle 4 della mattina dalla polizia».

Il caso di Sara e Jasmine

Ancora non si conoscono i motivi che hanno spinto le 16enni ad allontanarsi da casa. Sara, residente ad Aprilia (Latina), dopo aver raggiunto a Roma la sua fidanzata, Jasmine, ha fatto perdere le proprie tracce insieme all'altra giovane.

Le ultime notizie risalgono alle 12.40 di martedì, 11 giugno, quando la sedicenne pontina ha preso un treno per raggiungere la Capitale. La madre avrebbe sentito Sara per l'ultima volta intorno alle 16 dello stesso giorno, con la ragazza che le avrebbe fatto capire di essere in quel momento a Ponte Galeria insieme a Jasmine.

Fino al momento del ritrovamento c'è stato solo silenzio da parte delle ragazze, con le famiglie che a quel punto hanno deciso di allertare le forze dell'ordine.

