Argerich, Kavakos e Pappano: i regali in visione gratuita dell'Accademia di Santa Cecilia. Viaggoo stra Shumann e Beethoven #iorestoacasa

Santacecilia per i bambini

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarannoi primi protagonisti dei concerti dell’Accademia Nazionale diin streaming di questa settimana #iorestoacasa e #laculturaincasa.ore 19.30 - Antonio Pappano e Martha Argerich insieme per il Nachtlied per coro e orchestra, il Concerto per pianoforte e orchestra (giocato su innovative sperimentazioni sonore) e la Sinfonia n. 2 diore 20.30 -(foto), celebre violinista greco ospite abituale dell’Accademia, in questa occasione sale anche sul podio dell’Orchestra di Santa Cecilia per dirigere un concerto dedicato a due capisaldi di: il Concerto per violino e orchestra op. 61 e la Sinfonia n. 5.ore 18 - I giovani musicisti della, guidati da, eseguiranno musiche di Mozart, Beethoven, Rossini, Brahms, Elgar e Gershwin.Nei giorni e nelle ore dei concerti sinfonici si potrà avere accesso, grazie alla disponibilità di Rai Cultura, a una selezione di concerti resi disponibili su www.santacecilia.it e sui canali social dell’Accademia, con relativi programmi di sala scaricabili gratuitamente in pdf.Collegandosi periodicamente alla nuova sezione del sito dell’Accademia di Santa Cecilia www.santacecilia.it/onlineforkids gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l’occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica, tutorial e una piccola fiaba visibile a tutti.