Sandro Ferrone, la boutique di via Nazionale compie 30 anni: per la festa il lancio della linea Coral

Eleganza e sobrietà, da 30 anni Sandro Ferrone veste le donne italiane e non solo. Era il 1989 quando aprì la sua prima boutique con il marchio che avrebbe poi lasciato il suo segno indelebile nella storia del fashion Made in Italy. La storica vetrina su Via Nazionale, una delle maggiori vie dello shopping romano, e ancora oggi conquista le preferenze del suo pubblico al femminile. Da quella boutique sono passate - e passano - le ragazze di ieri e di oggi. Per festeggiare i suoi 30 anni di attività, il negozio di via Nazionale ha dato vita ha una giornata di fascino e moda.



«In un momento storico in cui i negozi registrano dei significativi cali nelle proprie vendite – ha spiega Sandro Ferrone - è importante dare un segnale di resistenza a questa economia, e a questa città cui siamo profondamente legati. Affrontiamo quotidianamente una battaglia perché il nostro prodotto rappresenti la qualità e l'eccellenza del Made in Italy, non senza difficoltà, in un mondo fatto di grandi catene distributive il nostro brand si distingue per eleganza e unicità».







CORAL COLLECTION



Il XXX anniversario della boutique di via Nazionale è stato anche l'occasione per mostrare la nuova bellissima collezione color corallo: la Color Collection, realizzata ad hoc in collaborazione con il suo head-designer Giuseppe Testa e dedicata da Sandro Ferrone a tutte le donne che negli anni lo hanno ispirato. Proiettando così, di fatto, lo sguardo delle clienti alla bella stagione, ormai alle porte. «Il corallo è il colore della gioia, dell'estate, della spensieratezza - racconta Ferrone - ma anche della sensualità per questo vogliamo colorare gli armadi di tutte le ragazze e le donne per questa nuova stagione».



abiti prevalentemente lunghi in tessuti plissée o multi velo, ora a tinta unita ora in micro pois o fantasie floreali, che si arricchiscono di due accessori unici - un sandalo e una clutch - e che vedono tornare protagonista il blazer, realizzato in un elegante shantung mandarino.



La Coral Collection sarà disponibile fino alla metà di maggio in tutti i negozi d'Italia e dell'estero.

