San Vito Romano, in scena Caldonazzo, Caprioglio, Ricci, De Rossi: che bella stagione!

A San Vito Romano ecco il via della stagione 2019-2020 del Teatro Caesar con la direzione artistica di Ulisse Marco Patrignani e la collaborazione di Roberta Pagano.



La nuova stagione teatrale – patrocinata dalla Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Comune di Genazzano, Comune di San Vito Romano – molto variegata e divertente per venire incontro ai gusti del pubblico si compone di dieci spettacoli. Eccoli: Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché di Antonio Amurri (1/11); Credici ancora Prof con Antonio Romano, Carlotta Ballarini (1/12); Uomini sull’orlo di una crisi di nervi, spettacolo cult che festeggia il 25° anno, per la regia di Rosario Galli (22/12); Parlami d’amore con Nathalie Caldonazzo, Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia (19/01/20); la commedia musicale Mammamiabella! con Sabrina Pellegrino, Federico Perrotta, Valentina Olla con la regia di Elena Sofia Ricci (9/02); Ho adottato mio fratello, con la regia di Toni Fornari e Andrea Maia (23/02); Un grande grido d’amore, con Barbara De Rossi e Francesco Branchetti, che ne cura anche la regia (8/03); Anfitrione con Debora Caprioglio, Franco Oppini e la regia di Livio Galassi (22/03); Mammanapoli Mood, con la regia di Emiliano De Martino (26/04); a chiudere la stagione, Morta la zia la casa è mia, con Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi, Alessandro Tirocchi e la regia di Marco Simeoli (24/05).



La Stagione ha avuto un prologo - il 29 settembre - con il Premio Caesar alla Carriera 2019 che ha gratificato Nathalie Caldonazzo, Ugo Pagliai, Mariano Rigillo, Isabella Giannone, Pino Strabioli, Pino Micol, Lando Buzzanca, Gaia De Laurentiis, Elena Sofia Ricci, che riceveranno la targa del Consiglio Regionale del Lazio.



Teatro Caesar (San Vito Romano), info 06.9578554 – 339.3404440 Domenica 6 Ottobre 2019, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA