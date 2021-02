San Valentino, come festeggiare a Roma e Milano: dai menu a portar via e a domicilio, alle fughe romantiche in hotel restando in città

I viaggi romantici per San Valentino sono rimandati all’anno prossimo, pandemia permettendo. Così, con Roma e Milano in fascia gialla, le coppie domenica 14 febbraio si danno appuntamento per celebrare l’amore al tempo del Coronavirus adattandosi a nuove modalità di festa. Resta ben salda, infatti, nonostante tutto, la voglia di trascorrere una serata all’insegna del romanticismo e, perché no, della passione. Per una cena a due, la soluzione che va per la maggiore (e anche l’unica possibile, a meno che non si decida di pernottare in hotel e mangiare nel suo ristorante) è quella di organizzare qualcosa di speciale tra le quattro mura domestiche, magari a lume di candela per creare la giusta atmosfera, e con la tavola imbandita con i menu, anche pluristellati, di chef che, per l’occasione, hanno creato intriganti box disponibili nelle formule delivery e take away. Ma non manca chi, pur restando in città, opta per una piccola fuga all’insegna della privacy e a un passo da casa, approfittando delle imperdibili offerte di “staycation” in hotel pensate per San Valentino. Ecco qualche idea.

I DELIVERY E I TAKE AWAY A ROMA

Relais & Châteaux Il Pagliaccio: il ristorante 2 stelle Michelin lancia la San Valentino Home Experience firmata dallo Chef Anthony Genovese. La box, pensata per due persone, al costo di 200 euro, propone: Brioche alle alghe, insalata russa e manzo; “La Passion”, un’insalata di astice, riso soffiato, mango e papaya; “Mille sfoglie”, un ragù di maialino affumicato e pomodoro del piennolo; Pollo ruspante, tartufo nero, asparagi e carciofi; “Mon Amour”, un cuore di cioccolato bianco, lamponi, rosa e litchi; le coccole del ristorante. I piatti sono abbinati a una bottiglia di Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé, consegnata con due calici e candela profumata “hand made”. Si prenota fino al 12 febbraio e si consegna il 14; oppure si ritira al ristorante in via dei Banchi Vecchi 129/. Per prenotazioni: www.ristoranteilpagliaccio.com/san-valentino-home-experience.

Taki: per San Valentino arrivano le Bento box, disponibili per asporto e consegna a domicilio su Kiwi Five (entro il Gra) e Deliveroo. Tra le diverse "schiscette giapponesi", si può optare per Tonkatsu bento con filetto di maiale in panatura croccante, fagiolini di soia giapponesi, riso bianco e verza; Shake teri bento a base di salmonealla griglia in salsa teriyaki, fagiolini di soia giapponesi, riso bianco e insalata; Beef shioyaki bento bistecca di manzo con salsa giapponese, fagiolini di soia giapponesi, riso bianco e insalata; Shake shio bento con salmone alla griglia al sale, fagiolini di soia giapponesi, riso bianco e insalata; Buta shogayaki bento maiale con salsa di soia e zenzero, fagiolini di soia giapponesi, riso bianco e insalata. Contatti: 06 3201750; sito: www.taki.it.

Zuma Roma: si chiama Take Away Zuma at Home il menu giapponese da condividere con la dolce metà tra le quattro mura domestiche. La boxe, a partire da 95 euro a persona, prevede: Edamame (ricciola con salsa al peperoncino verde,spinaci al vapore con salsa sesamo, tonno scottato con daikon, peperoncino e ponzu); Gyoza di maiale iberico e edamame con ponzu piccante; selezione di sushi e sashimi; spicy tuna maki; maki di tempura di aragosta con tartufo nero invernale; filetto di manzo speziato piccante con semi di sesamo; merluzzo nero marinato avvolto in foglie di hoba; broccolo romanesco, avocado grigliato, zenzero e peperoncino verde; Zuma gran finale dessert. Per prenotare: www.zumarestaurant.com/locations/rome.

Il menu afrodisiaco e light di Cucina Evolution: è il metodo della dottoressa Chiara Manzi per portare a tavola piatti golosi che accendono la passione e con poche calorie. Si comincia con la torta alle erbette di campo e si procede con gli gnocchi dell’amore con salsa al salmone, tanto gusto, omega 3 e zero sensi di colpa. Si prosegue con dei polpi all’acqua loro, una ricetta pugliese cotta a bassa temperatura. In chiusura, la Mousse al Cioccolato Evolution, con un tocco di “Goduria”, la crema spalmabile al cacao magro e nocciole, ricca di fibre e con il 75% di zuccheri in meno di quelle tradizionali. Per prenotare: www.shop.cucinaevolution.it.

I delivery di Moovenda: Fusion, tradizionale, gourmet o pizza. Prenotando entro il 12 febbraio e se la destinazione da raggiungere è all’interno del Gra, Moovenda consegna: il menu a base di carpaccio di cernia o fusilli con cozze, di Franceschetta58 (100 euro per due persone), l’osteria modenese del Gruppo Francescana dello chef Massimo Bottura. Ancora: l’asiatico Sushisen (229 euro per due persone), spedisce bastoncini decorati, tovagliette, candele, petali di rosa freschi e playlist Spotify, e piatti come la tartare di salmone norvegese, il cioccolato di Modica 100% e oro puro edule o l’astice canadese al miso vegetale. Per chi ama i sapori latino-americani, Reserva (70 euro per due) propone tacos de cerdo e de camarones, oltre a tartare di spigola, a ricciola con salsa di patate e alla mousse di maracujà, il frutto della passione. Ci sono poi le proposte del ristorante trasteverino Eggs (90 euro per due persone), dedicato alla uova, e le pizze di inFucina (70 euro per due). Sito: www.moovenda.com.

Alfredo alla Scrofa: in arrivo per il giorno più romantico dell’anno la box “Alfredo a casa tua”, un menu per due persone creato dallo chef Mirko Moglioni. Al suo interno ci sono quattro piatti speciali: si inizia con l’Insalata di totanetti con broccoli, Crostini di polenta e salsa all’arrabbiata per proseguire poi con gli Spaghettoni con crema di porri aromatizzata all’anice stellato, gamberi rossi e polvere di barbabietole e l’Astice alla catalana dello chef. A chiudere una romantica e spettacolare Red velvet. All’interno della box “Alfredo a casa tua” è presente anche il Red muffin allo yogurt, un dolce pensiero per la colazione del giorno dopo, una bottiglia di Trento doc metodo classico e un voucher sconto per una cena al ristorante (costo della box 140 euro). Il menu è disponibile con formula delivery e take away con ordinazione entro le ore 18:00 del 13 febbraio. Consegna gratuita entro i 5 chilometri. Per prenotazioni: tel.06.68.80.61.63; www.alfredoallascrofa.com.

Aqualunae Bistrot: per la festa degli innamorati, lo chef Emanuele Paoloni propone un servizio delivery e take away, con menu da terminare a casa a base di: Ostriche in tempura con confettura di cipolla rossa, lamponi e crispy mayo al bacon; Vellutata di cavolfiore con cozze e croccante di pane alla senape; Tortelli con baccalà mantecato, latte di cocco e lime; Sandwich di triglia al panko con provola affumicata, indivia e mayo; Dolceluna al passion fruit (58 euro a persona). Possibilità di wine pairing su richiesta. La prenotazione va fatta entro sabato 13 febbraio chiamando il numero 328 6532886. Il ritiro e la consegna (ma solo a Prati e dintorni) avvengono il 14 febbraio entro le ore 18. Sito: www.aqualunaebistrot.com.

Dao Chinese Restaurant: il ristorane di Jianguo Shu propone “Dolce Sorpresa”, un menu degustazione modalità delivery e take away, disponibile dalle ore 18 alle 21. Il menu (costo 50 euro a coppia) comprende: un antipasto per due con Rolls di tofu, toast di gamberi e cha sha bao, a seguire gli Spaghetti in brodo ai frutti di mare, le Spuntature di Wu Xi in agrodolce e una Dolce sorpresa da condividere, realizzata dalla Chef stellata Iside De Cesare del ristorante La Parolina di Trevinano. Si ordina entro le ore 13 di sabato allo 06 87197573. Il delivery è garantito entro un raggio di 5 km (costo della consegna 5 euro; è gratuita per ordini superiori a 70 euro).

Osteria dell’Orologio e Pastificio Secondi: Chef Marco Claroni e il Maestro Mauro Secondi si accoppiano per un’offerta esclusiva: “San Valentino At Home”, un aperitivo (40 euro per due) e un menu (50 euro a persona) inediti da degustare a casa. Il primo offre: Maritozzo con alice e stracciatella, Cornettino di pasta sfoglia con palamita, Pan brioche con salmone affumicato e caprino, Bottoncino con pastrami di tonno, salsa tartara e giardiniera e Focaccia con speck di ricciola e chutney di cachi. Il menu propone: Pane, burro e alici; Tartare di tonno e passion fruit con crumble di mandorle ed erbe amare; Carciofo ripieno di baccalà mantecato con salsa verde alla menta; Tortellino fatto a mano con cuore di mazzancolle e crema di scampi; Zuppa di pesce; Bisquit al cioccolato con mousse al caramello e cioccolato bianco, croccante alle nocciole e lamponi. Si prenota entro le ore 12 del 12 febbraio, si ritira o si riceve a casa (tel: 06 23288319; sito: www.pastificiosecondi.it/sanvalentino).

Salsedine Pescheria: Chef Emanuele Paoloni proporrà il Brodetto alla vastese, un piatto che racconta il meglio dei nostri mari, dedicato alla moglie Alessandra. Nata da una ricetta abruzzese, La cocotte per due è pronta da cuocere o per chi volesse, su prenotazione, è disponibile anche già cotta. Al suo interno tutto quello che il mare offre, come ad esempio la gallinella, lo scorfano, le cozze, le vongole, gli scampi, il gamberone, il gambero rosso e i calamari. Il prezzo parte da 65 euro con cocotte di coccio da portare via inclusa. La prenotazione è entro le ore 18 di venerdì 12 febbraio chiamando il 328 6532886. Il take away e il delivery (in Prati e dintorni) sono previsti il 13 febbraio entro le ore 18.

Eataly: il menu d’asporto, da ritirare il 13 febbraio o il 14 febbraio in Gastronomia, costa 29 euro e include le roposte firmate Roberto Cotugno, Executive Chef di Eataly Roma: Carpaccio di polpo con limone, peperoncino ed erba cipollina; Tartare di tonno pinne gialle, puntarelle e olio alle alici; Insalata di totani, gamberi e verdure croccanti; Ravioli di baccalà del Pastificio Secondi con crema di patate di Avezzano e - carciofi scottati; Fondant al cioccolato con salsa ai lamponi. Basta seguire i piccoli passi consigliati dallo chef per assemblare i piatti. La prenotazione della special box di San Valentino si effettua entro giovedì 11 febbraio. Se si acquistano 2 box, in regalo c’è una bottiglia di vino. Link per l’acquisto: www.eataly.net/it_it/la-cena-di-san-valentino-special-box.

Proloco Trastevere: “Afrodita”, il libro e ricettario di Isabel Allende, ispira l’omonimo menu degustazione take away e delivery di San Valentino. Solleticano il palato gli entrée Giochi amorosi, Foglia dopo foglia, Un bacio dopo l’altro accompagnati da un cocktail creato per l’occasione. L’appetito avanza con la Zuppetta di vongole, l’Animella in bisque di gamberi e la Vichyssoise, una zuppa fredda a base di porri, cipolle, patate, panna e brodo di pollo. Arrivano poi i piatti forti definiti nel libro ‘Kamasutra… insomma, più o meno!’. L’esperienza entra nel vivo con il primo piatto Fregola, bottarga di muggine e vongole e si accentua con il Manzo alla Bourguignonne di Casa Proloco. Dulcis in fundo, ecco la Charlotte degli Amanti, un dolce a base di afrodisiaci come il cioccolato, le noci e il caffè. Costo: 30 euro. Per prenotazioni: 347 7428371.

Le Carré Français: una box di San Valentino, per un appuntamento a due all’insegna dei sapori parigini, la città più romantica del mondo. Il menu francese della chef Letizia Tognelli disponibile nelle formule delivery e da asporto, propone: Amuse bouche a base di foie gras; un antipasto a scelta tra un Polpo cotto a bassa temperatura su patate montate all’olio evo e rapa rossa, con pesto di dragoncello o un Bonbon di boeuf bourguignon su fonduta di Brie de Meaux; segue il Calamaro farcito “alla provenzale” con purea di piselli e coulis di pomodoro ciliegino o un Coniglio, tapenade, asparagi e cavolo nero. Immancabili, i pani speciali della Boulangerie, i formaggi e le confetture fatte in casa de Le Carré. Dulcis in fundo, il dessert del pastry chef Giancarlo Bruno, a forma di cuore: una mousse con un biscuit a base di caffè e arancia, o di tè alla vaniglia e frutti rossi. A consegnare la box sarà un driver “Made in Carré”, del team del locale, un vero e proprio “Valentino francese”, con tanto di freccia di Cupido. Prezzo della box a persona: 55 euro, vino escluso. Champagne in promozione: Besserat di Bellefon cuvée de Moines a 45 euro. Per prenotare: tel. 06 64760625; sui siti www.carrefrancais.it; www.thefork.it; si ordina su www.deliveroo.it.

Roscioli Ristorante Salumeria: per la Festa degli innamorati arriva un menu di 4 per l’asporto o delivery, con: Spiedino di capesante panato ai tre pepi con agrumi misti e gelèe di mandarino all’aceto di mele; Lasagna di calamari con burrata con prosciutto di San Daniele e polvere di lamponi essiccati; Medaglione di filetto di maialino con gamberoni marinati al tè verde e zenzero accompagnato da gratin di patate; il dolce di Rodrigo Bernoni, direttamente da Roscioli Caffè: “Passione Mango”, una monoporzione con mousse di mango, peperoncino e fava di tonka con cremoso al cioccolato fondente, gelèe di cetriolo e pepe rosa, biscotto alla mandorla e glassa a specchio rossa. Costo: 60 euro senza vino a persona, o 75 con bottiglia. Per ordinare: 06 6875287 o 342 0417492. L’intero menu è su www.cosaporto.it.

Beppe e i suoi formaggi: per celebrare l’amore arriva dal caseificio di famiglia “Giovale Formaggi” di Giaveno un formaggio a forma di cuore. Un’idea legata a San Valentino ideale per chi ama i prodotti artigianali e di qualità, che seguono le antiche ricette di lavorazione e usando solo il latte crudo proveniente dai propri animali che pascolano in campo aperto, nel rispetto dei principi della biodiversità, in Val di Susa in Piemonte, al confine tra Italia e Francia. Il formaggio a forma di cuore è una lattica di capra, delicata e persistente, da abbinare a una delle etichette della cantina della formaggeria del Ghetto ebraico di Roma, come la Malvazija di Fon, istriana, da vigne che hanno dai 30 ai 60 anni. Per prenotare: www.beppeeisuoiformaggi.it.

Grué: delizie di cioccolato “fait maison”, come alcuni vasetti di rose, fiore simbolo dell’amore. Ancora più intriganti sono le praline a forma di cuore per fare breccia al primo colpo. Le leccornie in vendita sul portale Cosaporto sono invece il Duetto di Cuori e la Torta Love, quest’ultima una vera e propria opera d'arte golosa di Grué, con chantilly al cioccolato fondente equatoriale, gocce di cioccolato fondente e fragoline di bosco. Da una speciale e fortunata collaborazione con Fabrizio Fiorani, miglior pasticcere d’Asia per Asia’s 50 Best Restaurants 2019, è nata poi una collezione d’autore sempre dedicata al San Valentino. Spiccano le Praline in edizione limitata con disegni Disney e il Lingotto, un morbido tortino di cioccolato Guanaja 70% e cubetti di arancia candita e gocce di cioccolato fondente nell’impasto, ricoperto da un croccante strato di cioccolato al latte e nocciola. Conquista la Tavoletta rossa, a base di cioccolato bianco, ripieno di cremino alle arachidi salate e l’esplosione di caramello mou in un friabile strato di frolla. Contatti: 06 8412220; sito: www.gruepasticceria.it.

La box con “Il dolce dell’amore”: il progetto si chiama “Le Gage de L’amour”, una collezione dedicata all’amore ideata da Lea Gasparoli, giornalista di food e fashion. A realizzare il dolce dell’amore per San Valentino è stato scelto un laboratorio di eccellenza, quello del maestro dei lievitati e pluripremiato Mauro Morandin. Disponibile in due gusti, si opta per: Amarene e cioccolato (49 euro); Fragole e Champagne (53 euro), con bottiglia di Laurent Perrier brut Cuvée Rosé. È disponibile anche in confezione kit e prevede: Pan D’amore Fragole e Champagne, una bottiglia mignon diChampagne Laurent Perrier La Cuvée Brut da 200 ml e un barattolo di fragole candite di Mauro Morandin da 250 g (75 euro). La scatola è impreziosita dalle decorazioni di due artisti: Aldo Sacchetti, illustratore di moda, che ha creato per lei degli abiti dipinti a mano su cartoncino; e Marco Marciani, artista contemporaneo, che celebra la natura rigogliosaispirandosi al ricamo fatto a mano, con un’opera in acrilico su plexiglas, dipinta a mano. Per acquistarle, si va da Castroni, via Cola di Rienzo 196 e sul suo shop online.

LE OFFERTE DI STAYCATION A ROMA

Palazzo Manfredi: si chiama “Lover’s Night Retreat” la staycation con vista sul Colosseo. La promozione, a partire da 650 euro, include il soggiorno di una notte in camera Prestige o Executive, la colazione “à la carte” in terrazza e una cena per due con “Tasting Menu San Valentino” a lume di candela dell’Executive Chef Giuseppe Di Iorio presso Aroma RoofTop Restaurant, 1 Stella Michelin (bevande escluse). Ecco le portate: Aperitivo di benvenuto con Champagne; Ostrica profumata allo zenzero; Mazzancolle in tempura, carciofi e aria alla cannella; Nido di tagliolini piccanti in salsa curry, scampi e cocco; Pesci del Mediterraneo con variazione di patate; Foresta nera; Cuore peccaminoso di cioccolato e yogurt bianco; Caffè e sfizi di San Valentino. Per prenotazioni: reservation@hotelpalazzomanfredi.it.

La Place: la sera del 14 febbraio Chef Massimo Viglietti di “Taki Off” approda a piazza San Lorenzo in Lucina per una staycation d’autore a “La Place”, lussuoso e moderno boutique hotel nel cuore di Roma con cena, pernottamento indeluxe room o junior suite e prima colazione (600 euro a coppia). Si inizia con un aperitivo nel giardino pensile e si procede con un menu di otto portate più due dolci, tutto accompagnato da Champagne. Il menu: Aperitivo di benvenuto; Insalatina di baccalà e foie gras d’anatra, ponzu e aceto di lampone; Tartare di fassona, gambero e la sua testa, yogurt alle erbe; Pesce marinato, tapenade di olive, cioccolato bianco; Triglie, pomodoro, arancio, stelline, consommé di piccione; Crema di patate alla "chartreuse", anguilla, lattuga, guanciale; Spugnole, crema di pollo, riso; Cappasanta, foie gras fresco d'anatra, ridotto di coca-cola; Wagyu; Melanzane, crema al fondo di vitello al whisky, nocciole, ceci sbollentati; Crema alla maggiorana, mais, insalatina di San Lorenzo, olive candite, frolla; Marriage Champagne. Per prenotare: 06 68307269; email: hotelaplace@gmail.com.

Hotel Splendide Royal: un pacchetto promozionale, riservato ai romani, valido esclusivamente a San Valentino, con cena degustazione nel panoramico e romantico ristorante “Mirabelle” e, a discrezione dell’ospite, pernottamento per una fuga da “Mille e una Notte” al prezzo straordinario di 550 euro a coppia (bevande escluse), comprensiva di colazione e late check-out alle ore 12. A coccolare gli ospiti ai tavoli, c’è lo chef Stefano Marzetti, nella Guida Michelin con la menzione speciale del “Piatto”. Il menu degustazione dedicato a San Valentino è a base di pesce: Tacos di ostrica con cavolo viola con burro affumicato e gel di mandarino; Crudo di tonno con frutto della passione e spuma di burrata; Gambero croccante ai cereali con guacamole e zenzero candito; Spaghetti alla chitarra con broccoletti, ‘nduja, astice blu e pomodorini arrostiti; Black cod glassato alla birra con purea di topinambur e wok di verdure; pre-dessert edolce Cuore_Misù. Contatti: 06 42168838; sito: www.mirabelle.it.

Hotel Eden: la staycation nell’albergo 5 stelle lusso di Dorchester Collection propone il pacchetto “Fuga Romantica”. È prenotabile anche per una sola notte e include la cena di San Valentino presso Il Giardino Ristorante con i piatti dello chef stellato Fabio Ciervo. Il menu – disponibile anche take away e delivery su Cosaporto.it a 200 euro – prevede: Tartare di gamberi rossi Siciliani con mela verde; Tortelli ripieni di ceci serviti con calamari arrostiti; Filetto di branzino con mille foglie di patata e tartufo nero; Mascarpone di fiori e sambuco (pacchetto di 600 euro). Presso The Eden Spa, la spa di Hotel Eden, è inoltre disponibile il rituale di coppia Gua Sha Love Adononis&Aphrodite, eseguito con pietre naturali come la giada, il quarzo rosa e la pietra di bian (390 euro per 60 minuti, 650 per 120). Per prenotazioni: reservations.HER@dorchestercollection.com.

Baglioni Hotel Regina di Roma: un momento unico da condividere con la persona che ami, prenotando una camera o suite lussuosa nell’hotel 5 stelle nel cuore di Roma, e una cena di San Valentino esclusiva con pietanze gourmet create dallo chef del Brunello Bar and Restaurant, Luciano Sarzi Sartori. Così, si delizia il palato con una cucina raffinata per una proposta gastronomica di altissimo livello. L’offerta: cena di San Valentino per due (bevande escluse); free upgrade garantito alla categoria di camera superiore rispetto a quella prenotata (a partire dalla categoria Superior); welcome amenity con bottiglia di Prosecco in stanza. Il prezzo: 360 euro (Iva esclusa) a coppia. Contatti: 06 45403300; email: reservations.reginaroma@baglionihotels.com. La cancellazione è gratuita entro le ore 12 dell’11 febbraio).

Aleph Rome Hotel: l’elegante proprietà della Curio Collection by Hilton, ha preparato per San Valentino qualcosa di speciale. A partire da un pernottamento romantico in una suite allestita per l’occasione, anche per brindare con delle bollicine. La cena è a lume di candela, servita in camera o presso il ristorante dell’albergo. Il menu è un omaggio al rosso, il colore dell’amore: si parte dall’antipasto di Capasanta, rape rosse, puntarelle e zenzero, passando per dei Tortelli gamberi rossi con burrata e guanciale, e si termina con un dessert afrodisiaco a base di frutto della passione e cioccolato fondente. Il giorno dopo è prevista la colazione, prima di iniziare la passeggiata alla scoperta dei luoghi più romantici della Città eterna. Per gli amanti della Mixology, la festa comincia il 13 febbraio con l’appuntamento “Ready Set Toast di San Valentino” e i cocktail romantici ma che accendono la passione firmati Lorenzo Politano. Il pacchetto di San Valentino parte da 360 euro Iva inclusa (2 pax). Per prenotare: www.alephrome.com/it/sanvalentino.

Hotel de la Ville: il gioiello della collezione Rocco Forte Hotels è l'indirizzo preferenziale per un soggiorno 5 stelle lusso nel cuore della Capitale. Per la Festa degli innamorati propone la staycation di una notte, abbinando il pernottamento a una cena per due a lume di candela fruibile all'interno del ristoranti dell'hotel. Il pacchetto è di 350 euro per due persone in camera standard, di 600 euro per le suite. Sito: www.roccofortehotels.com/it.

J.K. Place Roma: indirizzo tra i più romantici della capitale, il luxury boutique hotel invita a concedersi una notte indimenticabile in una delle sue lussuose suite. A rendere speciale la serata è la possibilità di cenare in suite o al ristorante con una cena gourmet studiata dallo chef Michele Ferrara e l'accompagnamento di live music. Il pacchetto comprende il pernottamento in coppia per una notte, la cena da quattro portate per due persone al J.K. Café con gli immancabili calici di Franciacorta Ca’ del Bosco Cuvée Prestige come aperitivo, la colazione in camera il giorno seguente e un romantico gift omaggio. Prezzi a partire da 432 euro per la categoria standard e 900 euro per le suite. Sito: www.jkroma.com.

Sofitel Rome Villa Borghese: nella staycation di San Valentino sono compresi il soggiorno di una notte nel 5 stelle lusso in camera Superior o Deluxe e una cena degustazione per due presso il ristorante panoramico “Settimo Roman Cuisine & Terrace”. L’arrivo in camera prevede delle delizie di benvenuto, mentre l’indomani la prima colazione è servita sulla terrazza di Settimo o in stanza. L’offerta per le coppie è valida per le notti di sabato 13 e domenica 14 febbraio (190 euro a persona in camera superior a notte, e 225 euro in deluxe). Lo chef Giuseppe D’Alessio ha ideato due menu degustazione: classico (carne e pesce) o vegetario. Il primo di carne ad esempio comprende: Amuse bouche; calice di Bellini; Tartare di gamberi rossi di Mazara del Vallo straccetti di burrata e trombo lotto; Tortelli ripieni di cacio e pepe stracotto di carciofi; Variazione di astice in salsa agrodolce o Filetto di manzo in crosta di pistacchio crema di patate al burro; Fondente caldo al cioccolato, salsa al caramello; Coccole finali. Il menu di pesce ha lo stesso numero di piatti. Per prenotazioni: 06 478021; sito: www.sofitel.accor.com/italia.

Jacopa: il ristorante a Trastevere di Daniele Frontoni per San Valentino ha proposto una staycation con menu ad hoc di cinque portate di pesce dello Chef Piero Drago. I piatti: Tartare di Spigola, mandarino, salvia e polvere di olive; Polpo arrosto, carciofi, primo sale e mentuccia; Ravioli di gamberi, burrata e pomodori del piennolo; Rombo alla mugnaia, capperi, finocchietto e cardoncelli arrosto; dessert di Luca Andrea Ercoli, “Cocco, Lampone e…”, una dacquoise al cocco, con ganache montata al cocco e cioccolato bianco, gel di lamponi, Frizzy Pazzy, sponge al lampone, crema di mascarpone e gelatina di lampone. Per prenotare: 06 5809075; sito: www.jacopa.it. La camera matrimoniale con cena di San Valentino ha un costo di 80 euro a persona. Il Pacchetto di San Valentino è disponibile le sere del 13 e 14 febbraio.

I MENU A PORTAR VIA E A DOMICILIO A MILANO

MUDEC: lo chef Enrico Bartolini (3 stelle Michelin) propone una cesta per San Valentino in collaborazione con Krug: è la “Krug Valentine’s Basket” e si può avere per 390 euro a coppia. In menu: Alice, ostrica e caviale; Cacciucco “in crosta”; Rosa di Gorizia al tartufo nero; Filetto di vacca in salsa Royale; Caramello with love; Krug Grande Cuvée 168ème Édition. All’interno della scatola sono previsti il grembiule Krug, il libro esclusivo “Krug x Onion I gotta peelin’” e i suggerimenti di servizio dello Chef per completare i piatti a casa. Il basket è disponibile in edizione limitata. La consegna è in tutta Milano, ma c’è anche la possibilità di asporto tra le ore 19:30 e le 20:30 di domenica 14. Per informazioni: www.enricobartolini.net/delivery-san-valentino.

Voce Aimo e Nadia: il bistrot del Relais & Châteaux “Il Luogo di Aimo e Nadia” (2 stelle Michelin) propone un menu delivery ad hoc che gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani hanno studiato per la sera di San Valentino. Include: un antipasto di gamberi su letto di farro, mezzi paccheri con ragù di pesce, branzino ligure al cartoccio e dei dolci speciali per la ricorrenza. Il costo è di 160 euro per due persone. Si ordina su www.cosaporto.it o contattando il ristorante: www.voceaimoenadia.com.

Sadler: dalla collaborazione tra Chef Claudio Sadler (1 Stella Michelin) e il Maestro Pasticciere Gianluca Fusto, nascono due menu delivery per San Valentino. L-O-V-E CARNE prevede: Salame di foie gras d’oca con uvetta e noci, mostarde fatte in casa con pan brioches; Tortelli farciti di carbonara con puntarelle saltate; Aletta di vitello al forno con carciofo alla brace, burrata e olio d’acciuga; L-O-V-E banana, passion fruit e liquirizia calabra by Gianluca Fusto; Cioccolatini: olio d’oliva Tenuta Rocchetta e Jasmine bianco cinese by Gianluca Fusto (150 euro per due persone). L-O-V-E PESCE propone: Ostriche, crescione e caviale; Tartare di tonno con bagnetto giallo e nocciole tostate; Raviolini di carciofo con sughetto di canocchie; Morone in casseruola con verdurine alla griglia, salsa tzatziki delicata e croccante di olive; L-O-V-E banana, passion fruit e liquirizia calabra by Gianluca Fusto; Cioccolatini: olio d’oliva Tenuta Rocchetta e Jasmine bianco cinese by Gianluca Fusto (190 euro per due). Per prenotare: www.sadler.it.

Wicky’s Innovative Japanese Cuisine: lo Chef Wicky Priyan propone un menu degustazione pensato per due persone, con una selezione di piatti “signature” accompagnata da alcune creazioni inedite e, dulcis in fundo, la versione romantica del dessert Miquit. Nella box: Tris di carpacci; Sushi milanese (quattro pezzi) con Merluzzo nero “Storia di Kyoto”; Hamburger Black Angus Gyukatsu “Sapore di Wicky”. Il costo è di 200 euro vini esclusi. Si prenota fino al 13 febbraio tramite l’e-shop sul sito (per informazioni scrivere a 338 8790530).

Bon Wei: con il Capodanno Cinese che si celebra il 12 febbraio – sarà l’anno del Bufalo - l’iconico ristorante cinese Bon Wei lancia un menu delivery ad hoc per l’occasione, disponibile fino al 27 febbraio e quindi valido anche per la serata del 14. Tra i piatti di Chef Zhang Guoqing troviamo: Riso e Foie gras; Zuppa Hong Tang; Fingers di branzino con zenzero e erba cipollina; Gnocchi di Riso con verdura, funghi shitake e gamberi essiccati; Anatra affumicata con salsa di piselli e edamame; Calamari con brunoise di verdura e salsa nera di chili; Cioccolatini rosso e oro a forma di dim sum con l’ideogramma del Bufalo (by Sonia Latorre Ruiz). Prezzo: 80 euro a persona. Si ordina almeno 24 ore prima, scrivendo all’email: prenotazione@bon-wei.it.

Quore Italiano: per San Valentino la proposta è di tre abbinamenti, dove ogni pizza ha il suo vino. L’insegna milanese, in partnership con Ferro13, infatti, ha creato in esclusiva per il prossimo weekend una selezione di pizze da accompagnare ad altrettante etichette della cantina veneta. Così, la Margherita trova il suo compagno perfetto nell’Hashtag (Sauvignon Varietale Italia), la Bufala e Acciughe in The Lady (Pinot Grigio delle Venezie) e la Lardo e Noci in Gentleman (Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese). Il sito: www.quoreitaliano.it. Gli ordini si effettuano sui siti di Deliveroo, Glovo e UberEats.

Eataly Milano Smeraldo: Federico Bilotta, Executive Chef, firma una box da asporto a base di pesce. Il menu per una persona (al costo di 35 euro), prevede: Carpaccio di polpo con marinatura al pepe rosa e agli agrumi; Insalatina di mare tiepida con cozze, gamberi, polpo e seppia; Pane burro e acciughe; Orecchiette di pasta fresca con ragù bianco di crostacei e bottarga di muggine; Fondant al cioccolato e frutti rossi. La box, da condividere sia sabato 13 che domenica 14 febbraio, e da acquistare online (link: www.eataly.net/it), si ritira, in entrambi i giorni, dalle ore 12 alle 20 presso la Gastronomia al primo piano, e con due box una bottiglia è in omaggio. “Amore in delivery” permette invece di festeggiare a casa con un comodo clic: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio si ordina su Glovo e Deliveroo e si ricevono diversi piatti. Tra le opzioni: Supplì pomodoro mozzarella (2,50 euro); Hummus di barbabietola (6,50); Baccalà alla Mediterranea con patate (14); Tiramisù (5,50). Il menu completo costa 24 euro a persona.

28 Posti: Chef Marco Ambrosino dal suo ristorante di cucina mediterranea contemporanea propone una box al costo di 80 euro per due persone. Ecco cosa contiene: Barattolo di ragù di pesce e crostacei allo zafferano; Spaghettini Pastificio De Campi; Pane del locale; Petto d’anatra affumicato con insalata di verdure in conserva; Porro arrosto, capperi e limone candito; Tatin di mele e zabaione alle spezie (accompagnata da una bottiglia di Palusci Pecorino Senza Niente o di Casa Belfi Prosecco). Si prenota anche il giorno di San Valentino allo 02 8392377 o su www.28posti.org.

Bur: Chef Eugenio Boer firma un menu delivery di sette portate a base di pesce, con candela "Oh l'amore" di Acqua di Parma, che si riceve in omaggio. I piatti: Tagliatelle di seppia, uovo di quaglia e olio agli agrumi; Pralina di caprino, frutta secca e cuore di balsamico; Tartelletta di barbabietola all’aceto di lamponi, panna acida e aneto; Babà dolce forte con capasanta, melograno, lardo Arnad e tartufo nero; Cappellaccio al nero di seppia, astice, pomodorini canditi e basilico; Pescato del giorno, salsa allo Champagne, caviale Adamas e sedano rapa al burro nocciola; Caldo amore con vaniglia, cioccolato, peperoncino e lamponi; Piccola pasticceria. La speciale box ha un costo di 80 euro a persona (sei ostriche extra a 24 euro). Si prenota fino al 12 febbraio tramite la pagina Instagram @buracasa o al 338 5035911.

Cocciuto: un San Valentino che "fa bene" al cuore è quello nato dalla collaborazione tra Cocciuto e Montelvini per sabato 13 e domenica 14 febbraio. Ordinando a domicilio le pizze di Cocciuto sarà possibile personalizzare il proprio cartone con una dedica realizzata a mano da una calligrafa. Per chi ne vorrà almeno tre, riceverà in omaggio una bottiglia di Asolo Prosecco Superiore firmata Montelvini. Sulla piattaforma Uber Eats, dove è possibile effettuare le ordinazioni, si può fare una donazione a favore del Centro Cardiologico Monzino. Sito: www.cocciuto.com.

Terrammare: Beppe Barone per il suo ristorante di cucina di Modica e Scicli a Brera nel cuore di Milano realizza un menu delivery dal sapore decisamente siciliano. Si chiama “Puro amore” e per 100 euro (in omaggio c’è una bottiglia per la coppia) manda a casa: Arancino di benvenuto; Tartare di pesce bianco, maionese di avocado e passion fruit; Gyoza di tonno, bottarga e limone; Timballo di alici, patate e pecorino; Cannolo di ricotta. Per prenotare: www.terrammare.rest.

Fusto Milano: indimenticabile come la canzone di Édith Piaf a cui si ispira, “La vie en rose” è la torta moderna che il pastry chef Gianluca Fusto propone per celebrare l'amore. Una mousse alle tre ricotte (vaccina, ovina e di bufala), gelatina al tè bianco alla rosa e acqua di rose del Libano, crema ai lamponi e biscotto soffice alla giapponese. In alternativa, si può scegliere tra la crostata “L.O.V.E.” e la special edition di cioccolatini “4EVER & EVER CHOCOLATE BOX”. A completare la proposta, ci sono una bottiglia di Ferrari Maximum Rosé e un bouquet di rose fresche. Scrivere a info@gianlucafusto.com.

Love Cooking Marathon: gli ingredienti delle ricette arrivano a casa e si preparano in diretta con tre chef. Obiettivo: realizzare il menu perfetto per San Valentino. L’iniziativa si chiama “Love Cooking Marathon”, un’idea di Italia Keeps on Cooking (Alessia Rizzetto pr & Communication) e si tratta di una vera e propria maratona culinaria online in compagnia degli chef Franco Aliberti, Niccoló Rizzi e Mirko Ronzoni. Protagoniste della giornata di domenica 14 febbraio saranno infatti le loro “cooking class” a suon di segreti e tecniche per chi ama stare dietro ai fornelli e stupire con i piatti, per fare breccia al primo colpo. Gli iscritti riceveranno a casa la scatola “Controversa” in limited edition contenente il grembiule brandizzato “Italia keeps on cooking” e una selezione di ingredienti necessaria a realizzare le ricette “Dolci tentazioni al cioccolato”, “L’aperitivo che accende la passione” e “Sformato d’amore”. Per partecipare: www.alessiarizzetto.com/italia-keeps-on-cooking.

I PACCHETTI STAYCATION A MILANO

Armani Hotel Milano: in occasione di San Valentino, arriva una proposta nel segno del benessere, dell’intimità e del gusto. Gli ospiti potranno vivere un’esperienza unica che spazia dal soggiorno in hotel, al relax nella spa fino alla cena all’Armani/Ristorante. Il pacchetto prevede il pernottamento in una delle camere o suite di Armani Hotel Milano, con amenities di Armani/Fiori e colazione americana inclusa. La staycation comprende anche un trattamento spa completo all’interno della Couple Suite, viso e corpo della durata di 80 minuti. Subito dopo, si è attesi da Armani/Bamboo Bar per un calice di bollicine da sorseggiare al settimo piano, preludio della “San Valentino Signature Dinner”, firmata dallo chef Francesco Mascheroni. Il menu: Crudo di mare, crescione, Champagne e caviale; Scampo, tempura, wasabi, verdura e frutta; Come una lasagna, anatra, curry, lemongrass; Pescatrice, alga wakame, bernese di verza ai carboni; Ganassino di vitello, bagna cauda, topinambur; Passione al cioccolato. Il pacchetto è valido dal 12 al 14 febbraio, prezzo su richiesta. Contatti: 02 88838381; email: reservations.milan@armanihotels.com.

Excelsior Hotel Gallia: il giorno di San Valentino con la dolce metà termina con una romantica cena ai tavoli di Terrazza Gallia a firma dei fratelli chef Lebano e con la collaborazione dei pluristellati Fratelli Cerea. Poi, ad attendere la coppia per un’indimenticabile notte, è una delle camere di charme, in cui svegliarsi il giorno dopo per gustare una colazione inclusa nell’offerta. Il menu della cena prevede: Cannoncino croccante, robiolina 3 latti, lampone; Rocher di foie gras, nocciola, gel al porto rosso; Ostrica, granita al limone; Ricciola marinata agli agrumi, purea allo yogurt di bufala, erbette spontanee; Risotto “il chicco del mulino”, ventresca di tonno, salsa ponzu, pepe tostato; Millefoglie alla vaniglia, frutto della passione, caramello salato; Piccole Dolcezze. La staycation ha un costo che varia in base alla tipologia di camera o suite prenotata, e parte da 590 euro. Per prenotazioni: reservationexcelsiorgallia@theluxurycollectionhotels.com.

Mandarin Oriental: si chiama “Love in Milan” l’offerta di San Valentino. Per chi pernotta, la cena è presso il Mandarin Bar & Bistrot, caratterizzato da un design raffinato e deciso, oppure nella privacy della propria camera o suite. Il pluripremiato Chef Antonio Guida ha ideato uno speciale menu gastronomico dai sapori netti e decisi, che comprende: Risotto all’anice stellato con polvere di cavolo nero; Capriolo con crema di cavolfiore, mandorle e yuzu; Cremoso a base di fava tonka, chantilly ai frutti esotici e cuori di cioccolato. L’offerta completa “Love in Milan”, valida dal 12 febbraio al 21 febbraio, parte da 760 euro. Per un viaggio nel benessere e nel gusto, è possibile regalarsi un rilassante massaggio in una delle suite di coppia della Spa at Mandarin Oriental Milan. La Day Spa, con massaggio di coppia e beauty gift con maschera viso, costa 130 euro a persona. Contatti: 02 87318888; sito: www.mandarinoriental.com/milan.

Magna Pars: per San Valentino l’hotel nel cuore del quartiere di design, propone il pacchetto “Stay in love” e include il pernottamento in suite (con upgrade garantito), le fragole con bollicine all’arrivo, un cocktail olfattivo e Cena “à Parfum”, oltre a un’esperienza olfattiva in hotel all’insegna delle fragranze più afrodisiache. Su richiesta, è possibile prenotare un massaggio di coppia della durata di un’ora, per unire il benessere al romanticismo. Il menu della cena: Piccolo benvenuto della cucina; Carpaccio di gamberi rossi e capasanta con sedano, mela verde e caviale adamas; Risotto al bergamotto e basilico, crudo di tonno, olio affumicato; Scaloppa di rombo in crosta di patate e tartufo nero, zuppetta di funghi e marsala e patè di foie gras; Cioccolato e passioni. Il soggiorno parte da 400 euro a coppia. Per prenotare: reservations@magnapars.it.

Sheraton Milan San Siro: la staycation prevede un soggiorno con colazione inclusa, e una cena per due persone con un intrigante menu di San Valentino nel ristorante argentino “El Patio del Gaucho”, firmato da Javier Zanetti. In tavola arrivano le bollicine con assaggio di ostriche in apertura, seguite da uno sfizioso antipasto come le tipiche empanadas ripiene. Il viaggio culinario a due trasporterà la coppia nelle suggestive atmosfere di Buenos Aires, evocate dalle eccellenze gastronomiche di terra e mare proposte a seguire: entraña, filetto, tranci di branzino e gamberi rossi, accompagnati dalla immancabile salsa Chimichurri. Il tocco finale all’insegna della dolce è il Churros con dulce de leche. La notte in doppia in hotel con “late check-out” parte da 210 euro. Sito: www.marriott.com/hotels.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 15:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA