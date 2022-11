Ospedale San Camillo, apre nuovo servizio per aiuto psicologico dei pazienti. D'amato: «Ascolto e benessere»

di Redazione web

Un nuovo servizio di psicologia all'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, per ascoltare e rispondere ai problemi di natura psicologica delle persone in queste tempi così difficili. «Con l'apertura del Servizio di Psicologia si attiva un'unità operativa dedicata alla persona, improntata all’integrazione e al lavoro di équipe, in grado di rispondere ai bisogni psicologici dei pazienti, dei familiari e degli operatori. Il benessere psicologico diventa così un tassello imprescindibile della cura del paziente, con particolare attenzione a tutto l'ampio spettro delle fragilità» il commento dell'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, presente all'inaugurazione insieme al Direttore Generale dell'ospedale, Narciso Mostarda ed altre personalità istituzionali.

Covid, «gli asintomatici rientrano in attività dopo 5 giorni». Schillaci: ecco le nuove regole

Il servizio per i pazienti

Accoglienza, ascolto, accompagnamento, è il concetto della tripla A, ad animare l'unità di psicologia con l'obiettivo di garantire consulenze personalizzate, per sostenere gli utenti non solo durante il periodo di stress legato al ricovero, ma anche per assicurare la continuità assistenziale con i servizi territoriali.

«Il San Camillo affronta giornalmente situazioni che richiedono la competenza e l'intervento di uno psicologo esperto – ha dichiara il direttore generale dell'ospedale, Mostarda - rappresenta la prima pietra di un progetto più ambizioso, la costruzione dell’Area multidisciplinare dedicata alla Cura delle Relazioni, che si occuperà dei rapporti con le associazioni, le istituzioni, i servizi del territorio, le forze dell'ordine, incentivando il dialogo tra operatori, pazienti e familiari».

Malata di tumore, cerca la mamma biologica su Facebook: «Vorrei abbracciarla prima di morire»

Come funziona

Grazie alla piattaforma informatica e una casella e-mail dedicata, le unità operative del San Camillo, a cominciare dal pronto soccorso, potranno intercettare e segnalare al servizio psicologia, pazienti per i quali è necessaria una consulenza. Le stesse attenzioni vengono riservate anche agli operatori, nell'ottica che il welfare aziendale passi necessariamente per il benessere psicologico di chi vi lavora.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 13:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA